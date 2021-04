Controles en la segunda ola de coronavirus en Argentina. NA.

El Secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, señaló hoy que "no hubo gran flujo de tránsito" en estaciones de trenes, puentes y rutas nacionales durante la primera jornada de las nuevas restricciones para evitar mayores contagios por la pandemia de coronavirus.

Ante la falta de retenes policiales en el primer día de implementadas las medidas, Villalba precisó que "el control debe estar de 00.00 a 06.00 pidiendo a cada uno el permiso de circulación", a la vez que indicó que "quienes no tengan permiso, para transitar se le labrará un acta" judicial.

Según el funcionario, "hoy, mañana y durante el fin de semana se observarán los controles" en la mencionada franja horaria para evitar "incumplimientos" por la nocturnidad.

En ese sentido, expresó que "si las jurisdicciones nos piden ayuda, la daremos y vamos a colaborar", sobre todo los fines de semanas cuando pueden darse posibles incumplimientos con fiestas clandestinas.

En dialogo con Nancy Pazos en el programa Ruleta Rusa que se emite por la Rock and Pop, Villalba manifestó que el 134 es el número de teléfono al que podrán llamar las personas para denunciar fiestas clandestinas que serán "verificadas por el juzgado".

El funcionario, indicó además que "en las últimas dos semanas" mantuvo "una actividad muy fuerte en el Conurbano" con los distintos municipios donde se verificó "la gravedad de la situación".

Además, precisó que durante este viernes la Policía Federal controló la circulación en el Puente la Noria, en el Camino de la Ribera y en la Autopista Panamericana-ramal Tigre (peaje).

En tanto, personal de Gendarmería estuvo en el Acceso Oeste- peaje Ituzaingó, en el peaje Dock Sud y en la Autopista Panamericana-ramal Pilar (peaje).

Por su lado, efectivos de la Prefectura estuvieron en la Autopista Panamericana-ramal Campana (peaje), en el Puente Pueyrredón y en el Puente Avellaneda.

En tanto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se apostó en la Autopista Richieri-peaje Mercado central.