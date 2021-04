Diego Ramos le respondió a Ivana Nadal sobre sus polémicas declaraciones sobre el covid-19.

En reiteradas oportunidades Ivana Nadal hizo polémicas declaraciones sobre la pandemia, alentando a sus seguidores a no usar tapabocas ni cumplir con los protocolos para evitar los contagios de covid-19. "Date amor, hacé lo mismo con los demás, y el covid no te toca", fue uno de sus tantos dichos que indignaron a gran parte de la población. Y luego de ver un informe de "TV Nostra", en el que recopilaron los mensajes de la modelo, Diego Ramos salió a responderle desde su experiencia, ya que Alberto, su padre, falleció el 28 de septiembre del año pasado tras contraer el virus.

“No es que te toca. Es necesario para que no te pase nada”, dijo el actor en pleno debate con Jorge Rial, Marina Calabró y Ángela Lerena. Y continuó: “Pasa que cuando el mensaje viene engalanado por el amor, por la frase del señalador de libros o de sobrecito de azúcar es mucho más lindo… Si fuera individual todo bien, pero lo que va a hacer ella repercute no solo en ella sino en vos, en mí, en mi vieja, en mi viejo si lo tuviera. Porque mi viejo usó barbijo y se terminó muriendo. No quiero llevarla a un lugar de demonizarla porque es una ignorante. Ir por la calle alegremente con el barbijo en la mano, alentando a que no lo usen, porque no me pasa nada porque tengo mucho amor. Y yo también tenía mucho amor, lo quería a mi papá y se murió”.

Además, señaló que el discurso de Nadal va a en contra de lo que vive el personal de salud. “Me imagino la gente que no solo tiene amor sino que estudió, las enfermeras que le están cuidando el traste a todos los que están en las terapias intensivas en este momento, se deben estar queriendo matar. No quiero repetir mi frase, pero la ignorancia es atrevida”, concluyó el artista.