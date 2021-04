Causa Maradona: los departamentos de Miami serán administrados por Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando.

La Justicia de Miami determinó en un fallo que los hijos de Diego Maradona , Diego Junior,Jana y Dieguito Fernando sean los administradores de unas propiedades que se disputan con sus otras dos hijas Dalma y Gianinna.

De esa manera, a cinco meses de la muerte del "Diez", la disposición judicial fue pasar el poder de un lado hacia otro de los herederos del fallecido DT.

Asimismo, los jueces también aceptaron el pedido de los tres hijos de Maradona en el que reclamaban ser parte en la causa en contra de Claudia Villafañe, que la tiene como principal imputada.

Los jueces del 11° Tribunal de Circuito Judicial del Condado de Miami Dade aceptaron la solicitud que había presentado Eduardo Rodríguez, el abogado que representa a tres de los hijos del ex futbolista, quienes en enero se habían constituido legalmente para continuar con el juicio que Maradona había iniciado contra Villafañe por supuestas irregularidades en la compra, entre 2000 y 2003, de seis departamentos en Miami valuados en 6,2 millones de dólares, estando separada pero no oficialmente divorciada.

Esta disputa forma parte de un reclamo general relacionado con el juicio sucesorio que se abrió en el Juzgado Civil y Comercial número 20 de La Plata a partir del fallecimiento del astro, el 25 de noviembre del año pasado.

Justamente, el lunes pasado, el ex abogado y amigo del "Diez" Matías Morla había cuestionado en el canal América a Villafañe: "Yo me senté con Claudia, Dalma y Gianinna el minuto uno y le di la solución de esto. Les dije: ´Denle el millón novecientos cincuenta mil dólares que sacaron de la cuenta de Diego cuando nació Dieguito Fernando y estaba en la caja de seguridad´".

Después recordó que cuando Maradona le pidió novecientos mil dólares a Villafañe, ella se los devolvió en la cuenta de las chicas. "Claudia es una persona totalmente entrenada para la mentira", aseguró Morla, quien añadió sobre ella: "Diego ni la atendía. Le decía: ´Ladrona, devolveme la plata´".

Tras asegurar que Villafañe no puede justificar su patrimonio, el letrado señaló: "A mí me están haciendo un juicio, que anuncian con bombos y platillos como si fuera el juicio al "Chapo" (Joaquín) Guzmán (líder del cartel narco de Sinaloa), porque le dije ladrona. Y el que le dijo ladrona fue Diego. Y la que le dice ladrona es la Justicia". "Cuando yo vaya a la Justicia y me siente, voy a decir: ´Le dije ladrona porque pienso que es una ladrona por esto´", precisó Morla.