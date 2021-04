Allanamiento en La Matanza.

Dos panes de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, armas y hasta una granada de mano fueron secuestradas en dos allanamientos realizados hoy en la localidad bonaerense de La Matanza, en el que fueron detenidas dos personas, informaron fuentes policiales.





Según las fuentes, los procedimientos fueron realizados por efectivos de comisarías de dicha jurisdicción, en colaboración con Grupo Táctico Operativo (GTO) y grupos GAD, quienes llevaron adelante los dos allanamientos ordenados por el Juzgado Federal 2 de Morón.





Los detenidos fueron identificados por la policía como Daniel Javier Barrios (34) y Hermenegindo Cáceres Castillo (47).





En el primer allanamiento, los efectivos registraron un domicilio ubicado en calle Derqui al 3600, donde incautaron una pistola calibre 9 milímetros con catorce proyectiles intactos, 160 kilos de marihuana, una balanza electrónica y 7.000 pesos en efectivo, precisaron las fuentes.

En el segundo procedimiento, realizado en calle Colibri al 500, los policías iniciaron la requisa en el auto del segundo sospechoso y constataron la existencia de una granada de mano y dos panes de cocaína.



Tanto los detenidos como la droga secuestrada y las armas y explosivos quedaron a disposición del juzgado federal 2 de Morón.