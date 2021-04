El Rojo tras la polémica derrota. Foto: NA.

El Secretario General de Independiente Héctor Maldonado aseguró que en Independiente estaban "bastante calientes" tras el polémico penal sancionado por Mauro Vigliano que le dio la victoria a Racing por 1 a 0 en el clásico de Avellaneda y el árbitro sería sancionado.

Al culminar el mencionado partido que se llevó a cabo en el estadio de Racing, Maldonado, ante la consulta de si había ido a ver al juez del partido, señaló: "Sí, hablamos. No creo que haya nada en contra nuestra, solo que son arbitrajes malos".

Además indicó que Vigliano "se equivocó y tuvo una mala noche", a la vez que manifestó acerca de la jugada del penal: "Son circunstancias que pasan en los partidos. Estamos bastante calientes".

Por su lado, el arquero Sebastián Sosa expresó en un posteo que realizó en sus redes sociales: "Indudablemente hay algo contra Independiente y lamentablemente lo tenemos que padecer nosotros. Qué hijos de... Es descarado y muy obvio la mala intención desde hace varios partidos".

"Seguiremos firme contra viento y marea, contra todo... Qué robo, otra vez. Indignación total", culminó el guardavallas de 34 años que no pudo estar presente por haber dado positivo en coronavirus.

En tanto, Vigliano será sancionado y no dirigiría en la próxima fecha a raíz de su trabajo en el clásico de Avellaneda donde sancionó el mencionado penal para Racing en el cuarto minuto de descuento, lo que le posibilitó a Enzo Copetti marcar el único gol del encuentro.

El penal de la polémica. Canal 26.