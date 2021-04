RACING VS. INDEPENDIENTE

Beligoy confirmó que Vigliano será parado por mal arbitraje en Clásico de Avellaneda: "Lo tengo que preservar"

"Sé que se va a reponer, no es un momento fácil porque no es un partido más. Por ahí no llegó con la lucidez necesaria al final del encuentro", consideró el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy. Fue por el grave error de arbitraje que permitió que Racing le ganara a Independiente con un penal inexistente.