Manifestaciones contra la dictadura en Myanmar. Foto: Reuters.

Al menos 82 personas murieron en la ciudad de Bago a manos de fuerzas de seguridad en el marco de manifestaciones en contra la cúpula militar que gobierna Myanmar. Se trata del mayor número de fallecidos desde el 14 de marzo, cuando más de un centenar de manifestantes que reclamaban elecciones libres murieron a manos de las fuerzas represivas en esa ciudad situada a unos 100 kilómetros al norte de Yangón, la capital del país del sudeste asiático antes conocido como Birmania.

La cifra de 82 muertos responde un cálculo preliminar compilado por la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), que publica un recuento diario de víctimas y detenciones de la represión tras el golpe de Estado por el cual el 1 de febrero pasado fue derrocado e gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Los manifestantes recibieron ataques por medio de lanzagranadas.

"Es como en un genocidio", Ye Htut, uno de los organizadores de la la protesta, dijo que el ataque fue "como un genocidio" "Disparan contra cualquier sombra", describió el testigo. En su reporte del sábado, el grupo AAPP indicó que esperaba que la cifra de muertos en Bago subiese a medida en que se verificasen más casos.

En tanto, el portal noticioso Myanmar Now reportó también 82 muertos, citando una fuente no nombrada que trabaja en labores de rescate. Myanmar Now y otros medios señalaron que los cadáveres fueron colectados por las fuerzas militares y arrojados a los terrenos de una pagoda budista.

Al menos 701 manifestantes y transeúntes han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde que el ejército asumió el poder, de acuerdo con la misma entidad. El ataque en Bago fue el tercero en la última semana en que las autoridades han usado una fuerza masiva para aplastar la persistente oposición a la junta militar. Los ataques el miércoles fueron lanzados contra oponentes acérrimos del gobierno militar que habían establecido bastiones en las ciudades de Kalay y Taze, en el norte del país.