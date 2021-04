Mauro Viale, periodista.

El periodista Mauro Viale nunca subestimó la pandemia del coronavirus y de todas maneras perdió la vida en medio del recrudecimiento de la pandemia en la Argentina. Además de abordar durante sus programas con insistencia las alternativas de la pandemia, en su programa "A Pura Verdad", del canal A24, el periodista era descripto como un hombre cuidadoso con su salud y las medidas sanitarias para evitar los contagios por Covid-19.

En la intimidad, varios de los allegados señalaron su preocupación por la expansión de los contagios y como afectaba a varios de sus amigos, como el colega Víctor Hugo Morales y el ex representante Guillermo Coppola, quienes pudieron sortear graves cuadros de la enfermedad.

"Era un cultor de la vida sana. Comía arroz y tarta pascualina, y hacía un montón de abdominales", contó su compañero Mariano Yeze, en el programa "A pura verdad".

El periodista definió a Viale "como un hombre muy familiero, que estaba siempre pendiente de su familia". Otra colega, Liliana Caruso, dijo que Viale "estaba muy asustado y fue el quien más tomó dimensión de lo que representaba la enfermedad".

