River. le ganó a Colón, NA.

River le arrebató el invicto a un duro Colón, líder de la Zona A, y se acomodó en la tabla de posiciones, al superarlo esta noche por 3 a 2, en un partido disputado en el estadio Monumental y correspondiente a la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Lucas Beltrán, a los 35 minutos del primer tiempo, asistido por Nicolás De la Cruz, abrió la cuenta para el elenco "millonario" en lo que fue su primer gol en Primera División. Cuando la primera etapa se terminaba, Christian Bernardi, luego de un preciso pase de Facundo Farías, alcanzó el empate para el conjunto santafesino.

Apenas empezado el complemento, Alexis Castro fue con el codo arriba al disputar la pelota con Damián Martínez y vio la tarjeta roja, una acción que terminaría siendo un punto de quiebre en el trámite del encuentro. A partir de esa jugada, el dominio de River fue casi total y a los 13 minutos un golazo de tiro libre de Fabrizio Angileri volvió a desnivelar el marcador para el elenco "millonario".

Más tarde, a los 28, Tomás Moschión cometió un infantil penal al tocar la pelota con la mano en el área de Colón y Gonzalo Montiel lo cambió por gol. Cuando se jugaban 39 minutos, Rodrigo Aliendro le puso la cabeza a un preciso centro de Cristian Ferreira y descontó para Colón, que así siguió con vida hasta el final del partido. Con este resultado, el conjunto "sabalero" sigue liderando el grupo, con 20 puntos, seguido por River, Estudiantes y Racing, todos con 15.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llegó a esta cita con varias bajas, algunas por lesiones y otras por contagios de coronavirus, como fue el caso del experimentado "Pulga" Luis Rodríguez.

Primer tiempo parejo.



Más allá de estas ausencias, Colón tuvo un buen desempeño en el estadio Monumental, donde se jugó un primer tiempo parejo, con River siendo levemente superior. .

A los 12 minutos casi convierte Rafael Borré, que no acertó al arco por poco tras un preciso centro de Angileri desde la izquierda, y más tarde, a los 25, Beltrán cabeceó solo en el área chica, asistido por Montiel, pero lo hizo por sobre el travesaño.

Por su parte, Colón avisó con una contra de Facundo Farías y Eric Meza que casi termina en gol, con un derechazo cruzado del segundo, apenas desviado.

En ese contexto, llegaron los goles, primero el de River, por intermedio de Beltrán, y sobre el cierre de la etapa, el de Bernardi para la visita.





River terminó sufriendo por no liquidarlo.



La rápida expulsión de Castro en el segundo tiempo empezó a torcer el rumbo del partido, que pasó a ser dominado claramente por el elenco dirigido por Marcelo Gallardo.

A los 11 minutos, una fuerte infracción de Paolo Goltz sobre Jorge Carrascal en la puerta del área derivó en el golazo de tiro libre de Angileri y todo se facilitó para River.

Y Colón se salvó de sufrir una nueva expulsión, a los 14 minutos, cuando Aliendro, que estaba amonestado, le entró muy fuerte a Beltrán, pero el árbitro no cobró la falta.

Promediando la etapa, y cuando Colón aguantaba gracias a las atajadas de Leonardo Burián, llegó la mano de Moschión y el gol de penal de Montiel.

A esa altura, el encuentro parecía liquidado, pero el inesperado gol de Aliendro le dio vida al "Sabalero", que vendió cara la derrota en el estadio Monumental.

Los últimos minutos se disputaron entre la ilusión de Colón de empatarlo y las chances que River siguió desperdiciando para liquidar el pleito.

La siguiente es la síntesis:



Copa de la Liga Profesional.

Zona A - Fecha 9.

River 3 - Colón 2.

Estadio: Antonio V. Liberti (River).

Árbitro: Facundo Tello.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Tomás Moschión, Gonzalo Escobar; Alexis Castro, Christian Bernardi; y Facundo Farías.

DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 35m Beltrán (R), 45m Bernardi (C).

Goles en el segundo tiempo: 13m Angileri, de tiro libre (R), 28m Montiel, de penal (R), 39m Aliendro (C),.

Cambios el segundo tiempo: 7m Jorge Carrascal por De la Cruz (R), 18m Federico Girotti por Beltrán (R), 19m Santiago Pierotti por Escobar y Cristian Ferreira por Bernardi (C), 32m Milton Casco por Montiel, Benjamín Rollheiser por Borré y Leonardo Ponzio por E. Pérez (R), 42m Yéiler Goez por Moschión (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 6m expulsado Castro (C) por agresión.