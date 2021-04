Coronavac de Sinovac, REUTERS.

Gao Fu es un alto funcionario chino aceptó que la eficacia de la vacuna que ofrecen no es la que esperaban. Fu es el principal responsable del control de enfermedades de China. No obstante, son muchos los países que siguen apostando por ella en sus planes de vacunación "No son altas".

"Las tasas de protección de las vacunas existentes no son altas", dijo Gao Fu, director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, en una conferencia en la ciudad suroccidental de Chengdu el sábado.

Enumeró dos opciones para resolver el problema: una es aumentar el número de dosis o ajustar la dosis o el intervalo entre inyecciones; el otro es mezclar vacunas desarrolladas a partir de diferentes tecnologías. Los comentarios de Gao son una admisión pública poco común por parte del principal funcionario de salud del país de que la eficacia de las vacunas contra el coronavirus de China no es ideal, y que se necesitan mejoras para impulsar la protección.

Noticias relacionadas

China se ha posicionado como líder en el desarrollo y distribución de la vacuna contra el covid-19, promoviendo y suministrando sus vacunas a países de todo el mundo, incluidos Indonesia, Zimbabwe, Turquía y Brasil. Sin embargo, la tasa de eficacia relativamente baja de las vacunas chinas podría obstaculizar la credibilidad y dañar la llamada diplomacia de las vacunas de Beijing.

Las dos empresas farmacéuticas que suministran la mayoría de las vacunas contra el covid-19 chinas al mundo no han publicado datos completos de ensayos clínicos en revistas médicas sobre la eficacia de sus vacunas. Pero a partir de los resultados provisionales anunciados por las empresas, su eficacia queda muy por detrás del nuevo tipo de vacunas desarrolladas en Occidente que utilizan tecnología ARNm para desencadenar una respuesta inmune.

Se halló que la vacuna CoronaVac, desarrollada por Sinovac, empresa privada, tenía una tasa de eficacia de solo 50,4% en ensayos clínicos en Brasil. Otro ensayo en Turquía mostró que tenía un 83,5% de efectividad. La estatal Sinopharm dijo que sus dos vacunas tienen tasas de eficacia del 79,4% y el 72,5%. En comparación, las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna tienen tasas de eficacia del 97% y 94%, respectivamente.

En marzo, Emiratos Árabes Unidos comenzó a ofrecer una tercera dosis de la vacuna Sinopharm a los residentes que no pudieron generar suficientes anticuerpos después de dos inyecciones. En ese sentido, los comentarios de Gao sobre la eficacia relativamente baja de las vacunas chinas simplemente indicaban un hecho bien conocido, pero era la primera vez que un funcionario de alto nivel en China lo reconocía públicamente.

Los comentarios del jefe de los CDC de China también se producen cuando el país está intensificando agresivamente su campaña de vacunación en casa. Hasta el viernes, China había administrado más de 160 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19. Su objetivo es inocular al 40% de sus 1.400 millones de habitantes para finales de junio.