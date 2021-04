Teresa García, ministra bonaerense.

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguró que el sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires "está desbordando" de una forma "más que evidente" y advirtió que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está "jugando al límite" con sus definiciones respecto a la pandemia.

"Está desbordando el sistema de salud del área metropolitana. Es más que evidente. En la Ciudad de Buenos Aires el sistema privado ya está colapsado y en la Provincia lo estamos empezando a ver", subrayó la funcionaria bonaerense en declaraciones radiales. La ministra indicó que en los últimos días "la circulación del virus adquirió una velocidad que no tuvo el año pasado" ya que "hace 15 días que hay un crecimiento de la curva prácticamente vertical". "Si uno lo ve en los gráficos, parece una pared. Hay muchísima preocupación. Uno ve como se ha comportado el virus en los países vecinos y no hay ninguna razón para que eso no nos pase a nosotros", subrayó García.

Respecto a las últimas medidas que tomó el Gobierno Nacional, manifestó: "Me parece que Rodríguez Larreta está jugando muy al límite. El sistema sanitario está al borde. El otro día jugó en con cambiar una hora el horario de cierre de los locales gastronómicos". "Con lo que pasó en un conocido shopping de Zona Norte se hace todo muy difícil. Las personas saben que se están metiendo en un altísimo riesgo. La curva de contagios está súper acelerada. En fechas como semana santa la gente tiende a no tener cuidados y a reunirse", agregó.

Y concluyó: "Es probable que se consigan más camas y respiradores. Vamos a estar en crisis con el personal. Los médicos ya están agotados a esta altura".