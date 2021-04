Ministro de Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense.

El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán aclaró hoy que la vacuna Sinopharm "no es la misma que la Sinovac" a la vez que dijo que la dosis que se aplica en la Argentina "protege muchísimo más que la que se habla en China".

"La vacuna Sinopharm no es la misma que la Sinovac. La vacuna china que se aplica en Argentina protege muchísimo más que la vacuna de la que hoy habla China", aseguró Gollán en diálogo con Nancy Pazos en el programa "Ruleta Rusa". Además el funcionario manifestó: "Si nosotros recibimos las vacunas que están pendientes en los próximos 15 días vamos a poder vacunar a todas aquellas personas con comorbilidades".

En tanto, indicó: "Ayer teníamos el mismo nivel de camas en general que en el pico del año pasado. El 30% de la gente que se enferma de Covid-19, incluso los niños, quedan con secuelas, en especial con los pulmones. Es un desastre lo que produce esta enfermedad".

Gollán comentó luego: "Mi sobrina, de 27 años, negacionista total, se enfermó de Covid-19 hace tres semanas. Está mejor pero le quedaron resentidos los pulmones". El ministro, además habló sobre la importancia de la vacunación contra el coronavirus, al expresar su dolor por la muerte del periodista Mauro Viale, quien se vacunó el 8 de abril y ayer falleció por coronavirus. Sobre algunas relaciones negativas que se hicieron entre el efecto de la vacunación y la muerte de Viale, respondió: "No tengo resultados de estudios clínicos, y mucho menos los de anotomía patológica", tras señalar que lo puso "muy mal" la triste noticia. Además consideró que las personas afectadas por el virus "nunca van a poder ser iguales a su vida anterior" y dijo: "He visto deportistas que no han podido volver a sus prácticas o cantantes que no pueden cantar por la afección de sus pulmones".

Por eso, dijo que "da bronca que no se tenga conciencia. Es un desastre lo que produce la enfermedad", enfatizó. El titular de la cartera sanitaria advirtió también que "aparecen mercachifles" a la hora de ofrecer vacunas al ser consultado si está de acuerdo que las provincias salgan a comprar las dosis por fuera del estado nacional.

Al respecto, indicó que "una vez que haya vacunas para todos" se puede hacer las compras en el mercado como se hace con otras vacunas. Gollán expresó luego: "La mejor vacuna es aquella a la que podemos tener acceso. Las tres vacunas que se aplican acá son superiores con una primera dosis (en alusión a Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca)".