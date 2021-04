Rodolfo Barili.

El periodista Rodolfo Barili comunicó a través de sus redes sociales que tiene coronavirus. "Todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó", empezó el conductor de "Telefe Noticias". Y explicó cómo se manejó en los últimos días: "Hisopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice COVID detectable. Tocó. Cuídense. Cuídense mucho. Espero atravesarlo bien".

Todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó. Hisopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice COVID detectable.

Tocó. Cuídense. Cuídense mucho. Espero atravesarlo bien. — Rodolfo Barili (@barilirodolfo) April 12, 2021

Noticias relacionadas

En cuestión de minutos el mensaje de Barili se viralizó y recibió el apoyo de muchos famosos. Entre ellos, Cristina Pérez, su dupla televisiva, le respondió: "Te quiero mucho Ro! Estoy y estamos todos con vos". Mientras que Catherine Fulop, el Chino Leunis y Jean Pierre Noer le desearon una pronta recuperación.

Semanas atrás, el periodista fue invitado a "PH, Podemos hablar" y sorprendió al dar detalles de su vida privada, de la que poco se conoce públicamente. “Un amigo me dijo que ella me había cruzado en la calle y que le había parecido que me había pegado bien la edad. Ella se había separado hacía poco y mi amigo nos propuso vernos. Estuvimos diez días escribiéndonos por WhatsApp. El día que nos vimos estuvimos hablando por seis horas”, contó sobre su noviazgo con Lara Piro, a quien le propuso matrimonio en diciembre, tras dos años de relación.

Y explicó que quiere hacer una gran fiesta de casamiento para celebrar su amor. “Cuando ya atravesaste el desierto de la separación, y de repente el amor te llega a los cuarenta y encontrás a alguien que sueña lo mismo que vos, hay un rayo que te parte y te cambia todo. Creo que el amor en la adultez es el amor consciente, aunque un amigo del pueblo me dice que estoy tan estúpido como con el amor de la secundaria”, manifestó el conductor, que es padre de Dante y Benicio, fruto de su matrimonio anterior.