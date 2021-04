Alberto Samid habló sobre Mauro Viale. Canal 26.

El periodista Mauro Viale murió este domingo a los 73 años de edad tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, donde se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus. Su fallecimiento ha causado profunda conmoción en los medios de todo el país, incluido Canal 26, en donde trabajó entre los años 2006 y 2010.

Para recordarlo, este lunes Canal 26 habló en entrevista exclusiva con Alberto Samid, el empresario que años atrás tuvo un duro momento al aire, cuando se enfrentó a golpes con el periodista fallecido.

Ahora todo ha quedado atrás y con la partida de Viale, llegó el emotivo recuerdo de Samid.

Hablando sobre la muerte de Mauro Viale, dijo Samid: "A mi familia le cayó muy mal. Se va un hombre que se cuidaba mucho, que no tenía vicios, que hacía gimnasia".

Y continuaba: "Nos cayó mucho peor que lo de Maradona, porque eso ya se esperaba".

En el mismo sentido, Samid sorprendió a propios y extraños con una confesión: "Con mi señora era muy hinchas de su programa, que era bárbaro, a diferencia de cuando tuvimos aquel altercado. Pero eso ya pasó, y su trabajo era provocar, y yo también seguí provocándolo".

"Una vez nos juntamos en Villa La Ñata, para un partido de fútbol en el que estaban Maradona y Tevez, organizado por Daniel Scioli, que quería conciliar, como siempre", recordó Samid en Canal 26.

Sobre aquel famoso enfrentamiento a golpes con Viale, recordó: "Ese hecho nos vino bien a los dos, porque quedó grabado en la retina de todo el país. Cada uno se gana la vida a su manera y como puede, con el tiempo aprendí".

"Con mi mujer y mis hijos, le damos las condolencias a toda la familia de Mauro Viale", dijo emocionado Samid.

Finalmente, consultado si iba a comunicarse con los deudos, comentó: "Si no lo llamé en vida, no voy a llamar a la familia ahora. No creo en eso, pero que sepan que si necesitan algo pueden contar con nosotros".

La entrevista exclusiva con Alberto Samid en Canal 26.