Mauro Viale falleció a los 73 años producto del coronavirus.

En medio del dolor de sus allegados, los restos del periodista Mauro Viale, quien falleció este domingo tras contagiarse de coronavirus, fueron trasladados hoy al Cementerio Israelita de La Tablada, en el partido de La Matanza, donde comenzaron a ser inhumados.

En el cortejo, que fue recibido con aplausos por un grupo de vecinos, pudo verse a Jonatan Viale, hijo y colega del comunicador fallecido, visiblemente acongojado por la irreparable pérdida. Por las disposiciones sanitarias vigentes en torno a la pandemia, la inhumación se realizó ante un reducido grupo de menos de 12 allegados en la necrópolis judía.

El traslado se llevó a cabo luego del velorio que se desarrolló en una casa mortuoria situada en Loyola y Juan B. Justo, en el barrio de Villa Crespo, con la asistencia de un número reducido de personas en medio de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. Poco antes de las 11:00 había asistido Jonatan Viale, junto con su esposa, quien se desempeñaba como productora del ciclo televisivo de su suegro.

En tanto, la esposa de Mauro Viale, Leonor Schwadron, y la hija de la pareja, Ivana, permanecían aisladas por ser contacto estrecho. Viale falleció este domingo a los 73 años, tras haber contraído coronavirus, luego de haberse aplicado una dosis de la vacuna china Sinopharm, según indicaron desde el canal América 24..

Viale estaba internado en el Sanatorio Los Arcos debido a que tenía una neumonía bilateral, tras haberse contagiado de coronavirus. El padre del periodista Jonatan Viale había sido internado en una sala de terapia intermedia luego de complicarse su cuadro, y hasta debió ser asistido con oxígeno.

El conductor de Radio Rivadavia, Radio Colonia, A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado. Pero el sábado se conoció la noticia de que después de haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado, que dio positivo.

Mauricio Goldfarb, tal el nombre real de Viale, tuvo una prolífica carrera como periodista y se inició en el periodismo deportivo, siendo relator televisivo y luego se volcó al periodismo general y político.