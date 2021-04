Paulo Vilouta despidió a su colega Mauro Viale, CANAL 26.

El periodista Mauro Viale falleció hoy a los 73 años, tras haber contraído coronavirus, luego de haberse aplicado una dosis de la vacuna china, según indicaron desde el canal América 24.

Viale estaba internado en el Sanatorio Los Arcos debido a que tenía una neumonía bilateral, tras haberse contagiado de coronavirus. La noticia fue confirmada desde América, en el canal donde los domingos Mauro Viale hacía su programa "Mauro, la pura verdad".

"Es una despedida muy difícil en medio de la pandemia...Fue una cosa de locos por el vértigo con lo que pasó todo", relató su amigo y colega Paulo Vilouta.

En cuanto a los cuidados que tenía Mauro para ir a hacer su programa en el canal, Vilouta dijo: "Es una enfermedad de mucha soledad...Él estaba muy asustado por la pandemia y se cuidaba mucho".

Paulo Vilouta quien ha compartida muchas horas de trabajo junto a Mauro, reveló que el mundo periodístico está desolado por la partida: "Quedamos muy mal con esta partida impensada".

Los resto del periodista fueron trasladados hoy al Cementerio Israelita de La Tablada, en el partido de La Matanza, donde comenzaron a ser inhumados.