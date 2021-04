María Esther Brianthe, desaparecida en La Boca.

Una joven de 18 años, madre de una pequeña de siete meses, desapareció de su domicilio en el barrio porteño de La Boca y es intensamente buscada. Se trata de María Esther Brianthe, de quien su familia no tiene noticias desde el 30 de marzo, cuando salió presuntamente su casa sin llevarse ropa ni efectos personales, pero lo más llamativo es que también quedó en el lugar su pequeña hija, todavía lactante. Los familiares, alarmados por la situación, dieron parte a la policía y destacaron que la joven había acusado hace algún tiempo de violencia de género.

En un móvil con Canal 26, Daniel el tío de la joven contó que María Esther es oriunda de Neuquén y vino a vivir a Buenos Aires con su padre hace dos años, donde conoció a su actual pareja, de 35 años. La madre de la jóven dijo que el 30 de marzo pasado, al ser advertida por un posteo de Facebook, comenzó a llamar a su hija por teléfono, pero que desde entonces la línea da "constantemente apagada". Luego la madre de la joven desaparecida destacó que "me llamó su pareja diciéndome que mi hija había abandonado el hogar y que no se había llevado a la beba ni ninguna de sus pertenencias".

María Esther Brianthe tiene 18 años, mide 1,60 mts de alto, es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones. Al desaparecer vestía campera negra, unos jeans blancos y zapatillas negras.

"María Esther es una chica rebelde...El padrastro de ella abusó de ella y mi hermano la rescató del hogar donde estaba", reveló el tío.

Daniel su tío dijo: "La pareja de María dijo que le pegó un cachetazo y ella se fue... para mí él le hizo algo...No le creo nada de lo que dice".