Candela Vetrano, sobre las devoluciones del jurado de "MasterChef": "No me lo tomo personal".

Desde que empezó la segunda temporada de "MasterChef Celebrity", Candela Vetrano se convirtió en una de las participantes favoritas del público, no solo por sus habilidades en su cocina, sino por su frescura y la humildad con la que toma los consejos de Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, que no siempre son buenas. "Me doy cuenta que el jurado tiene mucho humor y lo dicen y tratan de buscar la manera más entretenida de dar la devolución. No me lo tomo personal, entiendo que tienen mucha razón generalmente en todo lo que dicen y yo trato de hacer lo mejor posible", explicó la actriz en una entrevista con "Pasa Montagna", en Radio Rivadavia.

Y aseguró que antes de ser convocada por la producción del certamen, era fanática del programa. "Empecé a cocinar al ver la primera temporada, estaba re copada y por momentos me imaginaba estando ahí y me divertía. Por eso cuando me llamaron para ser parte, ni lo dudé", reveló en diálogo con Pablo Montagna y su equipo. Y aclaró: "Por un lado me daba miedo el factor reality que me daba cosa, decía: 'no sé si me veo ahí, no quiero llorar, quiero pasarla bien, yo soy sensible...'. Pero después me puse a pensar que es la cocina y que puedo hacer todo mal y no me va a importar porque en definitiva no es mi rubro y no tiene nada que ver con lo que hago".

Sobre el último año y la imposibilidad de trabajar en la pandemia, destacó que pasó bien los meses de encierro junto a su novio, el actor Andrés Gil. "Fue lindo, porque pasarla acompañada estuvo bueno. Nos apoyamos mucho, nos bancamos, conocimos las peores mierdas de cada uno, pero nos llevamos re bien y estamos muy enamorados. El tiempo paso y seguimos estando así", explicó y aseguró que sintió la cuarentena como una oportunidad para parar dejar de trabajar luego de más de veinte años de carrera como artista.

Por último, reflexionó sobre su profesión: "Está buenísimo el hecho de permanecer, pero no tiene que ver con el éxito ni con la pantalla, tiene que ver con el movimiento y con el deseo. Tener el mismo deseo desde tan chica, que es actuar, y seguir sosteniéndolo, que un poco la vida me ayuda, es un buen balance. Todo el tiempo tengo ganas de aprender de crecer y eso es mi eje".