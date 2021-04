Alejandro Domínguez, presdidente de Conmebol. Foto: NA.

La Conmebol anunció este martes que recibirá 50 mil dosis de vacunas contra el coronavirus por una donación de la empresa farmacéutica Sinovac Biotech Ltd, de China, de cara a la realización de la Copa América y tras la "mediación crucial" del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Según reveló la entidad, llegó a un acuerdo con la compañía china que ofreció "un claro y positivo respaldo al fútbol sudamericano".

"La inmunización estará enfocada en los planteles principales del fútbol profesional sudamericano de los torneos de primera categoría, masculinos y femeninos", informó la Conmebol mediante su sitio oficial.

Por su parte, el presidente del organismo, el paraguayo Alejandro Domínguez, expresó: "Es la mejor noticia que puede recibir la familia del fútbol sudamericano, a la que debemos nuestros mejores esfuerzos en la Conmebol".

"Es un paso adelante enorme para vencer a la pandemia de COVID-19, pero no significa de ningún modo que vayamos a bajar la guardia. Mantendremos nuestro trabajo responsable, el que nos permitió concluir nuestros torneos sin contratiempos y sin alterar los formatos", añadió.

Además, Domínguez "agradeció muy especialmente al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou; al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; al ministro de Deportes, Sebastián Bauzá; al embajador de Uruguay ante China, Fernando Lugris, y al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, por la gestión rápida y eficaz para este logro que no tiene precedentes en el fútbol mundial".

Más tarde, el presidente de la Conmebol publicó una carta abierta dirigida a la "familia del fútbol sudamericano", y advirtió que "la vacuna no reemplaza ni modifica de momento los cuidados y protocolos que están en vigencia en los torneos de la Conmebol y que fueron aprobados en su momento por los gobiernos de los diez países".

"Sin embargo, es evidente que la vacunación es un avance enorme hacia aquello que todos anhelamos: el regreso total del fútbol sudamericano, con su explosión de color, alegría y pasión, en la cancha y en las tribunas. En la Conmebol trabajamos todos los días para lograrlo y estamos orgullosos del gran paso que estamos dando, convirtiéndonos en la primera confederación del mundo en impulsar muy próximamente una inmunización masiva de sus atletas", agregó el directivo.

La Copa América se llevará a cabo desde el 13 de junio al 10 de julio de este año en Argentina y Colombia, al tiempo que en las próximas semanas empezarán las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

"Se trata de un noble gesto de parte de esta firma en apoyo a la realización de nuestra Conmebol Copa América y, en general, al fútbol sudamericano. Los directivos de esta empresa han entendido el enorme valor social y cultural que el fútbol tiene en los países sudamericanos y han decidido respaldar la competición de selecciones más antigua del mundo cediendo este importante lote de vacunas", insistió Domínguez en su escrito.