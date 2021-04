Contagios de coronavirus en Argentina. Foto: NA.

Si se mantiene la velocidad de contagio actual del coronavirus, la semana que viene se duplicarían los casos diarios en el país y colapsaría el sistema de salud, alertó hoy el médico intensivista del Hospital Santojanni David Barbieri.

"Si se dan las perspectivas que se planean en base a la situación epidemiológica, la semana que viene tenemos duplicación de casos: pasaríamos de 27 mil a 54 mil casos", sostuvo Barbieri.

En declaraciones a Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, el miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA) subrayó: "Si seguimos con esta velocidad, no hay manera de que no colapsemos".

En ese sentido, el especialista explicó que el hecho de que la ocupación de camas de Terapia Intensiva haya llegado al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "es un número muy preocupante".

"Se pone muy en tensión el sistema en términos numéricos, pero en la parte humana la tensión es mucho mayor", alertó Barbieri, quien también advirtió sobre "el aspecto psicológico del (trabajador de salud) quemado" mentalmente.

Y agregó: "Venimos mal, porque básicamente partimos de un piso que ya venía alto".

En ese sentido, señaló que "el año pasado para esta fecha había cuarentena rígida: en Terapia Intensiva estaban los infartos, los ACV y los poquitos casos de coronavirus que podían llegar a entrar".

"No había politraumatismos, porque no se podía circular y no había quien chocara. Los politraumatismos son generalmente la mayor proporción de los `clientes´ de la Terapia Intensiva: éso y las cirugías programadas. Ahora hubo cirugías programadas y la gente circula, entonces hubo accidentes", precisó el referente del SIMIRA.

Además, Barbieri recordó que los contagiados con COVID-19 "permanecen más tiempo en Terapia Intensiva: el promedio normal son siete días y el de un paciente con coronavirus, de mínima son 21 días".

"Éso hace un efecto de saturación y se va llenando, se va llenando y colapsa", indicó el especialista.