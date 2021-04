Alexander Roig ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales

El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Alexandre Roig, aseguró en el Congreso que buscarán fomentar las cooperativas y mutuales de consumo, de manera de poder contar con "un sistema de precios transparentes y mucho más barato".

Al exponer ante la comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara Baja, que conduce la radical Soledad Carrizo, Roig detalló la política que está promoviendo para impulsar la actividad de las cooperativas y mutuales.

"Una de las primeras políticas que vamos a proponer será generar mecanismos de creación o fortalecimiento de proveedurías de cooperativas o mutuales de consumo, que estamos seguros que puede ser un gran mecanismo de distribución, con un sistema de precios transparentes y mucho más baratos", agregó.

Roig señaló que "uno de los grandes pilares que tiene que ver con aportar a un sistema más heterogéneo de consumo con transparencia de precios y un potente sistema de distribución de cercanía".

El funcionario subrayó que "vamos a trabajar desde el Inaes en que el cooperativismo y el mutualismo ocupen un lugar central en los imaginarios argentinos porque ya ocupan un lugar central en la vida productiva y en la vida social de la Argentina".

"En primer lugar, venimos a profundizar las políticas que iniciara Mario Cafiero, que tuvo como primer eje llevar el Inaes de Desarrollo Social a Desarrollo Productivo, lo cual expresa la voluntad productivista de nuestro gobierno y de que el Inaes sea una herramienta al servicio de la producción y del trabajo", agregó.

En ese sentido, Roig puntualizó que se debe "dimensionar cómo el cooperativismo y el mutualismo pueden estar al servicio de una política donde el trabajo y la producción está en el centro de nuestra voluntad".

El funcionario también detalló que se está diseñando "un plan estratégico para el sector para los próximos tres años que va a tener una dimensión federal y sectorial, en conjunto con los actores para definir las necesidades, prioridades y los recursos necesarios para la transformación del sector”.

El titular de Inaes se mostró, además, de acuerdo en la necesidad de simplificar la matriculación de las organizaciones para constituirse como cooperativas o mutuales, ya que hoy ese trámite puede "llevar 3 años”.

Respecto al acceso a créditos y distribución de recursos, el funcionario manifestó que cuentan con “un fondo constituido por aportes contributivos por parte del sistema cooperativo y mutual que se eleva a 1.500 millones de pesos”. Tras lo cual agregó que “para garantizar la demanda de inversión productiva dentro del sector es ampliamente insuficiente”.