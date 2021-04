Derrumbe en obra de construcción en Parque Chacabuco, CANAL 26

Una obra en construcción ubicada en el barrio porteño de Parque Chacabuco se derrumbó este miércoles y Bomberos de la Ciudad procedieron a realizar un vallado perimetral y realizan tareas de búsqueda de posibles víctimas, informaron fuentes de la Ciudad.





El hecho ocurrió esta tarde a las 16.35 en la esquina de avenida La Plata y Saraza, en una edificación de planta baja, solamente.





El predio mide 10 x 20 metros, aproximadamente, y se encontraba en tareas de refacción.



La obra sufrió un desmoronamiento de mampostería de 6 x 10 metros que cayó sobre la vereda, en un momento en el que se cree que no había operarios trabajando, explicaron las fuentes.





Es por eso que al lugar acudió personal de la Guardia de Auxilio porteña, Bomberos y la Unidad Canina K9, que proceden a la búsqueda de posibles víctimas debajo de los escombros.





Por último, se informó que por el momento no se hallaron víctimas.