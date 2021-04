Festejo de Defensa y Justicia en Brasil. Foto: NA.

Defensa y Justicia se consagró campeón de la Recopa Sudamericana tras imponerse esta noche sobre Palmeiras por 4-3 en la tanda de penales, luego de vencerlo 2 a 1 en tiempo reglamentario y en el alargue de la revancha del certamen, después de caer por el mismo resultado en la Argentina.

El elenco brasileño se puso en ventaja a los 22 minutos de la primera parte tras un penal que Raphael Veiga cambió por gol, luego de que el árbitro uruguayo Leodán González marcara la pena máxima a instancias del VAR.

En tanto, a los 30 minutos de la misma etapa apareció Braian Romero para empatar el encuentro y a los 48 del complemento, con un potente disparo de larga distancia, Marcelo Benítez selló el 2 a 1 para el "Halcón" y llevó el partido al alargue.

Ya en tiempo extra, el elenco brasileño tuvo una situación inmejorable para ganar el juego: Ezequiel Unsain cometió una falta en el área que el árbitro Leodán González sancionó como penal tras la intervención del VAR, pero el paraguayo Gustavo Gómez desperdició la chance con un débil remate que le permitió redimirse al arquero.

Ambos conjuntos, además, tuvieron un jugador expulsado, dado que Matías Viña vio la tarjeta roja a los 22 minutos del complemento y Romero dejó a su equipo con diez en el inicio del alargue.

En los penales, el "Halcón" ganó 4 a 3 al convertir todos sus tiros desde los doce pasos: Adonis Frías, Miguel Merentiel, Eugenio Isnaldo y Enzo Fernández.

Por su parte, para Palmeiras anotaron Gabriel Menino, Gómez y Rony, mientras que Luiz Adriano y Weverton fallaron sus disparos.

Toda la gloria para Defensa y Justicia. Canal 26.