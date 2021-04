Controles por avance de la pandemia. Foto: NA.

Intendentes comunales e intendentes provinciales estudian la posibilidad de incrementar las restricciones a los horarios de actividades comerciales y circulación vial ante el aumento de los contagios en la segunda ola de coronavirus que en algunas localidades obligó a aumentar la cantidad de camas en las terapias intensivas de los centros de salud.

Tras una semana desde que el gobierno nacional anunciara las nuevas medidas preventivas y focalizadas para frenar el avance de los contagios y con más de 27 mil casos diarios reportados en las últimas horas, varios jefes comunales plantearon a gobernadores la necesidad de avanzar con mayores restricciones y enfatizaron en la necesidad de que municipios vecinos apliquen "la misma medida" para evitar que "muchos jóvenes al no poder salir en una ciudad van a un pueblo vecino y el resultado que uno busca no se consigue".

Así, de los 135 municipios bonaerenses, 62 distritos se encuentran en fase 3, con mayores restricciones por el aumento de casos de coronavirus, otros 66 siguen en fase 4 y los 7 restantes en fase 5.

Carlos Bianco, jefe de Gabinete provincial, dijo este martes que "en cualquier momento se pueden definir medidas más restrictivas" si los casos de coronavirus aumentan en el distrito, donde, señaló, "estamos monitoreando la situación día por día, la ocupación de camas y el aumento de los casos de Covid-19".

De este modo, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, señaló que si la provincia toma nuevas medidas restrictivas "tienen que ser consensuadas y en conjunto con la ciudad de Buenos Aires porque funcionamos como una red sanitaria única".



La situación en el Norte Grande:

A su vez, los nueve gobernadores que integran el Consejo Regional del Norte Grande mantuvieron este miércoles una teleconferencia "para evaluar la situación epidemiológica y tomar decisiones", entre las que estudiarán la posibilidad de implementar un "pasaporte" o registro interprovincial para hacer un seguimiento de los casos.

Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, dijo en redes sociales que "en las próximas semanas vamos a trabajar la propuesta de un pasaporte covid extendido para todo el norte argentino" para "hacer un seguimiento completo con todo el historial de cada persona respecto a la pandemia y prevenir el aumento de contagios y la letalidad".

Asimismo, sostuvo que "la diversidad de nuestras provincias, orígenes y de nuestras trayectorias políticas nos fortaleció para llegar mejor preparados" a esta segunda ola de coronavirus y señaló que "si actuamos como una unidad conjunta, al virus lo pararemos con nuestro equipo de casi 10 millones de argentinos y argentinas del Norte Grande".

Luego de indicar que "la restricción de circulación debe ser potestad de cada provincia en coordinación con el gobierno nacional", Capitanich señaló que esas disposiciones "deben estar acompañadas con medidas de carácter fiscal, monetario, económico y social para garantizar un modelo de atención de las consecuencias de estas decisiones".

En el Litoral, la ciudad de Corrientes comenzó a aplicar este miércoles nuevas medidas con el fin de reducir los contagios de coronavirus como la prohibición de espectáculos en vivo con público en bares y restaurantes, salones de fiesta y cualquier otro evento con concurrencia de personas.

Internación por Covid-19. Foto: NA.

La Municipalidad ha informado que los bares y restaurantes continuarán funcionando con los protocolos vigentes, hasta las 3, con mesas ocupadas por un máximo de 10 personas y una distancia de al menos dos metros entre mesa y mesa.

En Santiago del Estero, el subsecretario de Salud provincial, César Monti, indicó a Télam que habían "comenzado desde la semana pasada la remodelación para agregar camas con oxígeno, en el Nodo que funciona como hospital de campaña, para que pasen de contención simple a contención más compleja, para que sea como un sector de UCI", la unidad de cuidados intensivos.

Monti también pidió a la población "no deambular innecesariamente en la calle, si no es necesario no se debe salir, evitemos circular, somos grandes y debemos ser responsables y no estar esperando que nos digan qué hacer, si ya lo sabemos".

Respecto de la disponibilidad de plazas para pacientes con coronavirus, dijo que en el Nodo hay unas 270 camas, de las cuales 80 se acondicionarán para casos más críticos con asistencia de oxígeno, que "en un principio serán 45 camas y luego 35 más".

Y, al señalar el incremento de casos en Santiago, Monti detalló a que "de 10 o 15 camas que teníamos ocupadas en el Nodo, hemos llegado a tener en estos días 50 ocupadas".

Incluso confirmó que en las terapias intensivas de los centros de salud de la provincia, durante esta segunda ola, se observa casos de Coronavirus en personas más jóvenes, "y la mayoría son de entre 25 y 54 años internados con requerimiento de oxígeno".

Esto, según Monti, "es porque no se cumplen con los protocolos, la gente deambula innecesariamente en la calle" y eso "genera más fricción".

En Santa Fe, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, advirtió este miércoles que "la responsabilidad individual es la que está faltando" para atenuar la suba de contagios por lo que se manifestó a favor de aplicar medidas restrictivas al señalar que "debería ser un corte pequeño, con principio y fin".

"Lo que vemos en los testeos es un aumento de casos con un nivel de contagiosidad más acelerado", añadió en diálogo con radio La Ocho y apuntó que "hay una gran diferencia con la primera ola. Esta será más intensa y más dura".

En Catamarca, el Ministerio de Educación dispuso extender una semana más la suspensión de clases presenciales que había iniciado el 5 de abril enb, debido al aumento sostenido de casos de coronavirus.



Situación en provincia de Córdoba:

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, indicó a Télam Radio que en la ciudad aplicaban "una restricción hace una semana atrás, entre la 1 y las 7" y luego todas las comunas acordaron restringir de 0 a 6, algo que, dijo, "varía simplemente un poco los horarios en función de lo que nosotros habíamos planteado originalmente".

"No nos modifica mucho la realidad en la ciudad, sí nos parece razonable que todos los municipios apliquemos la misma medida porque si no nos pasa que muchos jóvenes, fundamentalmente, al no poder salir en la ciudad de Río Tercero van a un pueblo vecino, y entonces el resultado que uno busca no se consigue", advirtió.

Ferrer le había pedido "al gobierno provincial que interceda, a través de su fiscal general, con los fiscales de instrucción de toda la provincia para que haya sanción por el incumplimiento de las normas", recordó y señaló que de lo contrario "el poder coercitivo que tiene el Estado se pierde y no es una buena señal".

"Cuando la gente no se siente conminada a cumplir porque no hay sanción es muy difícil para los intendentes controlar el cumplimiento de los procesos", añadió.

Su colega de Anisacate, Ramón Zalazar, explicó para Telam que ante el "aumento de casos de Covid,la primera medida fue prohibir la circulación comunitaria de 23 a 6, permitiendo solamente la circulación para tareas esenciales. No se permiten las reuniones sociales en espacios cerrados con más de diez personas y se suspenden todos los eventos en salones y espacios cerrados".