Sesión virtual de Diputados.

La comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa con funcionarios para analizar proyectos vinculados a los predios de dominio del Estado Nacional en uso y administración del Ministerio de Defensa conocidos como las Reservas Naturales de la Defensa.

Pablo Serenelli, Director de Inmuebles y Reservas Naturales y Eugenio Magliocca, Director de Parques Nacionales, respaldaron ante la comisión las iniciativas vinculadas a la soberanía, la conservación de la biodiversidad y el patrimonio de la Nación.

Los proyectos analizados buscan ampliar e incorporar un marco regulatorio a la figura de Reserva Natural de la Defensa (RND).

Noticias relacionadas