Alberto Fernández. Foto: NA.

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana que la ANSES otorgará un bono de 15 mil pesos a las familias vulnerables de los distritos en que se apliquen las nuevas restricciones fijadas por la Nación.

"Todo tiene que ver, sin ninguna duda, con el relajamiento social que se vive", sostuvo el mandatario al justificar las nuevas medidas. Y agregó: "Hace falta que de una vez por todas los argentinos entendamos el riesgo en el que estamos. Si no lo entendemos, todo es más difícil". En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado destacó que la Administración Pública Nacional regresó hace algunas al teletrabajo: "Invité a todos a seguirme y me siguieron muy pocos, debo decir, francamente".

Además, se refirió a su evolución tras haber contraído coronavirus: "Ya estoy bastante repuesto. Fue un largo aislamiento. Protocolarmente debo cumplir, no tanto por lo que yo sentía, porque no tuve dolencias o síntomas graves, sino por el riesgo de contagiar a otros. Eso me obligó a estar aislado". A la vez que comentó: "Trabajar por WhatsApp se hace difícil". El jefe de Estado también se refirió al impacto que tendrán las nuevas restricciones en los sectores más vulnerables y anunció que la ANSES otorgará un bono de 15 mil pesos.

Noticias relacionadas

"Ayer (miércoles) quise llamar la atención sobre el problema sanitario y no mezclarlo con otros aspectos. No tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la intemperie: sabemos que muchos la están pasando mal y que estos problemas les hacen más difícil la vida. Vamos a asignarle a cada titular de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y asignaciones familiares a monotributistas 15 mil pesos por estos 15 días que tienen que enfrentar en estas situaciones de mayores restricciones", indicó Alberto Fernández, quien anticipó que la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, dará más detalles durante la jornada.

Sin embargo, aclaró. "Esto lo cobran en los lugares donde rijan estas restricciones".