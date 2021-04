Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Foto: NA.

Las últimas restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández ante la segunda ola de casos de coronavirus provocó un nuevo cruce con el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ironizó sobre el "toque de queda" en la Argentina.

El vínculo entre los jefes de Estado fue ríspido desde antes de que el argentino llegara a la Casa Rosada, aunque en los últimos meses había habido señales de acercamiento entre ambos. Sin embargo, la profundización de las medidas restrictivas volvieron a generar un cortocircuito entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro.

"Ejército Argentino en las calles para mantener al pueblo en sus casas. Toque de queda entre las 20:00 y las 8:00. Buen día a todos", escribió el líder del Palacio del Planalto en su cuenta de Twitter, al replicar una noticia de un portal argentino. Ante el mensaje publicado en redes sociales, el Presidente salió al cruce y afirmó que "es realmente impactante que diga una cosa así".

"Habría que explicarle un poco cómo funciona la Constitución. Primer punto: en la Argentina no hay toque de queda. Segundo punto: en la Argentina las fuerzas Armadas no hacen seguridad interior. Tengo una muy alta valoración de nuestro Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea", señaló Alberto Fernández. En declaraciones a Radio 10, el jefe de Estado concluyó: "No he declarado el estado de sitio, ni lo pienso hacer. Las Fuerzas Armadas están para brindar apoyo a la gente en una situación de catástrofe, como es la pandemia".

Hasta el momento, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro no pudieron mantener una reunión bilateral cara a cara, ya que por la pandemia de coronavirus todos los encuentros que tuvieron fueron a través de videoconferencias.