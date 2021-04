Declaraciones de Carla Vizzotti. Canal 26.

Este jueves, en el marco de la vacunación a integrantes de ls Fuerzas Armadas, Carla Vizzotti -Ministra de Salud- y Agustín Rossi - Ministro de Defensa- hicieron declaraciones respecto de las nuevas medidas de restricción implementadas por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández.

En este contexto, Vizzotti, destacó que las aulas "no son la principal fuente de contagios" de coronavirus, aunque al mismo tiempo justificó el cierre de escuelas.

"Si bien el aula puntualmente, es algo que se viene analizando, no es la principal fuente de infección, lo que se genera alrededor de las clases fue lo que se ponderó para tomar esta medida, focalizada y transitoria, sobre la circulación de personas", comentó Vizzotti, en una conferencia de prensa con su par de Defensa.

La funcionaria del ministerio de Salud ha destacado que el principal problema es lo que se genera fuera de las escuelas y en las reuniones sociales, en un marco de una circulación muy alta del virus.

"Fue la decisión más dificil por la relevancia que tiene para este Gobierno la educación presencial y el esfuerzo del año pasado de docentes y no docentes; de este año con los protocolos, los consensos y el trabajo del Ministerio de Educación con expertos y junto Salud", reconoció Vizzotti.

Conferencia de Vizzotti durante vacunación del Ejército. Canal 26.