Tras el anuncio de suspender las clases presenciales por dos semanas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta ofreció una conferencia de presna para exponer sus posturas ante las nuevas medidas.

Con este marco, el jefe de Gobierno hablo y cuestionó la medidas -inconsultas- adoptadas por el presidente Alberto Fernández.

""El Gobierno Nacional rompió el diálogo y no nos consultó sobre las medidas adoptadas", dijo Raodríguez Larreta. Y continuó: "Desde un principio estuvimos dispuestos al diálogo y no entiendo que un Gobierno Nacional no hable con el Gobierno de la Ciudad".

"Ayer, el Gobierno nacional decidió romper el mecanismo del diálogo y consenso que veníamos sosteniendo hace más de un año. Quiero ser muy claro: no fuimos consultados sobre ninguna de las medidas que se tomaron", aseguró.

También dijo Rodríguez Larreta: "Esta no es la mejor manera de cuidar la salud y no alivia la angustia ni la incertidumbre, sino todo lo contrario. Creemos en el diálogo, en la cooperación de buena fe y en la planificación conjunta. Siempre van a contar conmigo y con nuestro equipo para eso".

Los principales conceptos de Rodríguez Larreta durante la conferencia:

- "Estamos preocupados por la situación actual y cuanto más preocupados estemos, más rigurosos tenemos que ser con las medidas y más tenemos que planificar con responsabilidad".

- "Hace solo 6 días, en base a nuestros indicadores, consensuamos con el Gobierno nacional una serie de medidas que apuntaban a cuidar la salud, el trabajo, la educación, los deportes, los cultos y el resto de las actividades. Y armamos toda una planificación en función de eso".

- "A esta altura de la pandemia ya todos sabemos que las medidas hay que evaluarlas, como mínimo, por 10 días, que es el período de evolución del contagio. Por eso hace más de un año que las medidas se analizan por lo menos 10 días después de ser tomadas".

- "Esto no se resuelve tomando decisiones sorpresivas e inconsultas, sino fortaleciendo el sistema de salud como hicimos desde el primer día. Con el sector privado estamos avanzando en la reprogramación de cirugías no urgentes para contar con la mayor cantidad de camas disponibles".

- "Quiero aprovechar para agradecerle a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, tanto público como privado, por el esfuerzo descomunal e incansable que vienen sosteniendo hace meses, sin relajarse un segundo".

- "Lamentablemente, en la Ciudad contamos con vacunas solo hasta mañana. El Gobierno nacional decide tomar medidas restrictivas, entre otras cosas, porque no cumplió con la cantidad que prometió. Y ahora que no pueden cumplir, decidieron cambiar la estrategia de compra".

- "Haremos todo nuestro esfuerzo para conseguir vacunas lo antes posible. Y, en el caso de lograrlo, lo vamos a poner a disposición del Gobierno nacional y del resto de las jurisdicciones".

- "Sin embargo, hoy, las posibilidades de que cualquier jurisdicción consiga vacunas en el corto plazo son muy escasas, ya que los laboratorios, desde hace varios meses, tienen vendida toda su producción del 2021. Quiero ser claro: con las vacunas nunca vamos a hacer política".

- "Respecto a las medidas sobre la nocturnidad, la actividad comercial y recreativa, y la circulación: no fuimos consultados. Ahora, un Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional tiene fuerza de ley y está por encima de la legislación local, y debe cumplirse".

- "Rechazamos totalmente la participación del ejército y de las fuerzas federales en las calles si esto no está coordinado como corresponde y ajustado a las leyes vigentes, como siempre hicimos. La Ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias. Y siempre vamos a defenderla".

- "Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del Gobierno nacional de cerrar las escuelas por dos semanas en esta situación epidemiológica. Sabemos el daño que producen las escuelas cerradas".

- "Más del 70% de los chicos empezaron a manifestar síntomas de soledad, ansiedad y depresión, lo demuestran diversos estudios que realizaron UNICEF, Fundación INECO y organismos de la Ciudad".

- "No hay razón sanitaria que justifique, en este momento, suspender las clases presenciales por dos semanas. En una medición que hicimos entre el 17 de marzo y el 12 de abril, lo confirmamos: menos del 1% del total de las personas que asisten a las escuelas dieron positivo".

- "Tenemos, antes del lunes, tres días para tener el diálogo que no pudimos tener. Por eso, le propongo al Presidente reunirnos esta misma tarde para discutir, con la evidencia y con las recomendaciones de los expertos, cómo hacer para que los chicos el lunes estén en las aulas".

- "Y también vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema. Mi responsabilidad es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar las clases presenciales. No podemos hipotecar el futuro de los chicos. Las aulas más peligrosas son las aulas cerradas".

- "Somos conscientes de la gravedad de la situación sanitaria pero no es el miedo lo que nos va a hacer cambiar nuestras conductas, sino la información, la confianza en la acción colectiva y la visión compartida de que juntos podemos salir adelante".

- "Sigamos defendiendo juntos la salud, el trabajo, la educación y todas las actividades que hacen a nuestro bienestar integral. Ya demostramos una vez que podemos. Hagámoslo de nuevo. Yo confío en ustedes".

La previa:

Vale destacar que previamente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había lanzado un decreto en el que declara a la Educación y las escuelas como "área de máxima presencialidad", aunque aclara que no es "rebeldía" y que los chicos no irán a la escuela en ese período.

"Establécese que el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita; el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los organismos bajo su órbita y los establecimientos educativos bajo su dependencia o por él supervisados; el Ministerio de Justicia y Seguridad y todas sus dependencias; la Policía de la Ciudad; el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y todos los organismos bajo su órbita; y la Secretaría de Medios y las reparticiones que dependen de la misma, son áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus)", afirma el decreto que este jueves oficializa la Ciudad.