Alberto Fernández dio una conferencia de prensa luego del encuentro con Horacio Rodríguez Larreta en el que ratificó la suspensión de las clases presenciales en el AMBA por 15 días y respondió consultas de la prensa.

Consultado sobre los sectores que ya se pronunciaron en contra de las medidas, el Presidente dijo que"las leyes se hacen para ser cumplidas"y sostuvo que "a los que no les gustan (las medidas adoptadas para mitigar los contagios de coronavirus) que recurran a la Justicia".

"A mí la rebelión, no. En un estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente", enfatizó Fernández.

Para cerrar, aseveró que el Estado "seguirá asistiendo" a bares y restaurantes afectados por las medidas.