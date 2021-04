Conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, CANAL 26

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que su administración hará "todo lo posible para que los chicos puedan estar en las aulas el lunes próximo", aunque rescató el diálogo con el presidente Alberto Fernández.

Rodríguez Larreta defendió así su decisión de presentar un amparo en contra de la suspensión de clases presenciales y manifestó su voluntad de que "la Corte Suprema lo trate lo antes posible".

El mandatario porteño remarcó, además, que "hubo menos del 1% de contagios, el 0,89% para ser precisos, se contagiaron" en las escuelas y agregó: "No sólo no se contagia más en las escuelas, sino que tampoco genera mayor movilidad".

De esta manera, contradijo la evaluación del Gobierno nacional, aunque al mismo tiempo destacó: "Rescato lo positivo de que nos hayamos reunido, yo siempre valoro el diálogo".