Clases presenciales en pandemia

En el marco del anuncio del presidente Alberto Fernández de la decisión de suspender las clases presenciales en el AMBA por el aumento de casos de coronavirus, legisladores expertos en educación opinaron al respecto y sentaron su posición sobre las medidas.

Desde el próximo lunes hasta el viernes 30 de abril la educación formal en sus tres niveles se llevará adelante de manera virtual.

“La decisión que ha tomado el presidente es en el contexto de un equipo de expertos en el tema y tiene que ver con una cuestión sanitaria”, aseguró la diputada y Secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Patricia Mounier (FdT).

A su vez, la diputada resaltó la importancia del cumplimiento de los protocolos “no solamente dentro de las escuelas, sino que también acompañen las familias”.

Por su parte, el diputado y ex Secretario de Políticas Universitarias, Albord Cantard (UCR), expresó su preocupación por la decisión e indicó que “en todo el mundo ha habido unanimidad de que las escuelas son el último lugar que se cierra y el primero que se abre, cosa que no ocurrió en nuestro país”. Y agregó: “Las consecuencias son gravísimas para aquellos que menos tienen”.