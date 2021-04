Viaje a la Luna de la NASA

La NASA seleccionó a SpaceX para que aterricen en la superficie de la Luna sus primeros astronautas desde 1972, para lo cual destinará 2.900 millones de dólares lo que comprende el prototipo de nave espacial Starship que se está probando en las instalaciones de la empresa, que el magnate Elon Musk pose en el sur de Texas.

"Hoy estoy muy emocionada, y todos estamos muy emocionados, de anunciar que hemos elegido a SpaceX para continuar el desarrollo de nuestro sistema de aterrizaje humano integrado", dijo Lisa Watson Morgan, gerente de ese programa en la NASA.

SpaceX se impuso sobre Blue Origin, de Jeff Bezos, y sobre la contratista de Defensa Dynetics, para ser el único proveedor del sistema, pese a que normalmente la NASA elige a varias empresas en caso de que una falle, según informó la agencia de noticias AFP.

El año pasado, SpaceX se convirtió en la primera empresa privada en enviar con éxito una tripulación a la Estación Espacial Internacional, restableciendo la capacidad estadounidense para lograr la hazaña por primera vez desde que terminó el programa del transbordador.

Para su oferta de aterrizaje en la Luna, SpaceX propuso su nave espacial reutilizable Starship, diseñada para transportar grandes tripulaciones y carga para viajes al espacio profundo, y aterrizar en posición vertical tanto en la Tierra como en otros cuerpos celestes.

NASA has selected Starship to land the first astronauts on the lunar surface since the Apollo program! We are humbled to help @NASAArtemis usher in a new era of human space exploration → https://t.co/Qcuop33Ryz pic.twitter.com/GN9Tcfqlfp