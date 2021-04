Protesta de trabajadores de la salud en Villa La Angostura, GENTILEZA La Angostura Digital

Los trabajadores del hospital de Villa La Angostura y de los centros de salud resolvieron mantener el corte de la ruta nacional 40, a la altura de Puerto Elma, a pesar de que el gobierno de Neuquén presiona para que levanten los piquetes a cambio de presentar una oferta salarial.

“La asamblea decidió continuar el piquete más allá de que se buscó un camino alternativo para el paso de los camiones, pero un camión mosquito quedó colgado y tampoco pueden pasar los camiones con combustible”, explicaron.

Artistas locales se sumaron al personal de salud en el corte de ruta. Aportaron música y ritmo en la quinta jornada de piquete en la ruta nacional 40.

Este viernes pasaron entre 130 y 140 camiones, a partir del operativo de tránsito que se organizó para que circularan por calles alternativas.