El Malbec afianza su posicionamiento como el varietal más exportado de la Argentina, destacó Wines of Argentina (WofA), institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel internacional e impulsor del Malbec World Day, con el apoyo de la Cancillería y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).





Del total de vinos exportados, 45,87% corresponde a Malbec durante 2020, cuando se exportaron 128.828.560 litros a 119 países, por un monto total de US$ 373.037.216.





Si bien los números de 2020 reflejan un crecimiento de 18% en volumen respecto de 2019, esto no se traduce de igual manera en términos de valor como consecuencia del mayor incremento en las categorías de menor valor agregado, advirtió la entidad.





Celebrado por primera vez el 17 de abril del 2011, el Malbec World Day forma parte de la misión de WofA para impulsar a la industria nacional y consolidar a la Argentina como país moderno en términos vitivinícolas y productor de vinos premium.





Por eso, la agenda del Malbec World Day 2021 se desarrollará en los ecosistemas digitales donde interactúan los públicos estratégicos del Malbec Argentino y girará en torno a un concepto inclusivo: #MalbecArgentino, ¡nos gusta! e incluye master classes, degustaciones virtuales, activaciones en canales electrónicos y campañas online.





En EEUU, la cepa será protagonista de una campaña desarrollada junto a Globant para seguir promoviendo el Malbec Argentino entre los consumidores; mientras que en China las acciones online estarán complementadas con actividades de carácter presencial.

En la categoría de vino fraccionado en botella, Estados Unidos se mantiene como principal destino de la variedad (US$ 124.218.880), seguido por el Reino Unido (US$ 50.212.298), Brasil (US$ 27.756.281) y Canadá (US$ 26.073.604).





Por su parte, China, octavo destino de exportación del producto con US$ 6.359.211, es uno de los mercados de mayor trascendencia debido al crecimiento sostenido en sus importaciones de vino.

20 Malbec para disfrutar en su día

Dos Cauces Malbec 2019

Finca Bandini, Las Compuertas, Luján de Cuyo ($900)



El Esteco Blend de Extremos Malbec-Malbec 2018

Bodega El Esteco, Altos Valles Calchaquíes ($1093)



Trapiche Perfiles Textura Fina Malbec 2018

Bodega Trapiche, Agrelo, Luján de Cuyo ($1100)

Kaiken Ultra Malbec 2018

Bodega Kaiken, Valle de Uco, Mendoza ($1150)



Alfredo Roca Parcelas Originales Malbec 2017

Alfredo Roca, San Rafael, Mendoza ($1210)



Fabre Montmayou Gran Reserva Malbec 2017

Fabre Montmayou, Vistalba, Luján de Cuyo ($1360)



FIN del Mundo Single Vineyard Malbec 2018

Bodega Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén ($1500)



Argento Single Block 1 Paraje Altamira Organic Vineyard Malbec 2018

Bodega Argento, IG Paraje Altamira, Valle de Uco ($1600)



Luigi Bosca Los Miradores Malbec 2018

Luigi Bosca, Tunuyán, Valle de Uco ($1800)



A Lisa Malbec 2020

Bodega Noemia, Alto Valle de Río Negro ($1870)



Terrazas Grand Malbec 2018

Terrazas de los Andes, Mendoza ($2200)



Flechas de los Andes Gran Malbec 2014

Bodega Flechas de los Andes, Vista Flores, Valle de Uco ($2250)



Neelands Rows Selection Malbec 2019

Solocontigo Wines, IG Los Chacayes, Valle de Uco ($2300)



Piedra Negra Gran Malbec 2017

François Lurton, Los Chacayes, Valle de Uco ($2450)



Zuccardi Concreto 2018

Zuccardi Valle de Uco, Paraje Altamira ($2450)



D.V. Catena Nicasia Vineyard Malbec 2016

Bodega Catena Zapata, San Carlos, Valle de Uco ($3340)



Laborum de Parcela Finca Alto Río Seco Malbec 2017

El Porvenir de Cafayate, Salta ($2500)



Alta Vista Single Vineyard Albaneve Malbec 2017

Alta Vista, Campo de los Andes, Valle de Uco ($3300)



Bianchi IV Generación Single Block Malbec 2018

Bodegas Bianchi, Los Chacayes, Valle de Uco ($4500)



Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2016

Pyros Wines, Valle de Pedernal, San Juan ($5000)