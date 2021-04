Prostestas en Casa Rosada, NA.

Luego de las 20 hs. se vivieron momentos de tensión en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos cuando un grupo de militantes con banderas amarillas intentaron entrar a la Casa de Gobierno y se instalaron con bombos y platillos en la residencia presidencial.

Un grupo de manifestantes comenzó a romper el vallado que estaba colocado frente a las rejas de la Casa Rosada. Algunos intentaron arrojar las vallas por sobre la reja de la Casa de Gobierno y lanzaron pirotecnia contra los efectivos que allí estaban.

Los agentes formaron un cordón para alejarlos de las rejas de la Casa Rosada y se produjeron seis detenciones por atentado y resistencia a la autoridad. Quedaron a disposición de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 12.

En Olivos, y a diferencia de los vecinos que se acercaron al lugar por la tarde, el grupo que generó tensión se movió a los empujones y gritos. Muchos de ellos no usaban barbijos y, al igual que en la Casa Rosada, portaban las banderas amarillas con inscripciones en negro que identifican al Partido Libertario. “Don’t tread on me (no me pises)”, se leía en ellas.