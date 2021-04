Max Verstappen al volante de su Red Bull-Honda. Foto: Reuters.

El holandés Max Verstappen a bordo de Red Bull logró quedarse con su primera victoria en la temporada 2021 del Mundial de Fórmula 1 al ganar la carrera que se llevó a cabo en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari en el marco del Gran Premio de Emilia Romagna.

Verstappen se ubicó en la primera colocación de la competencia y junto con él se subieron al podio el actual campeón de la categoría LewisHamilton con Mercedes y el británico LandoNorris con Mc Laren.

Durante la carrera el clima se convirtió en un factor decisivo en el inicio debido a que los pilotos empezaron compitiendo con el piso mojado producto de una llovizna caída minutos antes del inicio de la competencia.

El holandés salió decidido a quedarse con el triunfo desde los primeros metros ya que partió de la tercera posición y consiguió dejar atrás a su compañero de equipo Sergio Pérez (Red Bull) y al poleman Lewis Hamilton (Mercedes).

Luego la acción debió neutralizarse por un choque del Williams de Nicholas Latifi antes de la curva 14, el canadiense se cerró a la derecha y no vio al Hass del ruso Nikita Mazepin.

El auto de Seguridad se mantuvo en el circuito hasta el séptimo giro tras lo cual Verstappen se despegó de Hamilton y Charles Leclerc a bordo de Ferrari hacía lo mismo con Pérez a quien le sacó más de 10 segundos.

Merecido festejo de Verstappen. Foto: Reuters.

Con el correr de las vueltas, Verstappen comenzó a perder la gran diferencia que tenía con Hamilton y su distancia se redujo a menos de tres segundos ante el desgaste del neumático intermedio frente a una pista que comenzaba a secarse.

En el giro 27, el holandés se fue a los boxes para colocar neumáticos medios y momentos más tarde Hamilton siguió de largo en una curva y pegó suave contra las contenciones, pero pudo retornar a la pista aunque perdiendo chances de ir por la victoria.

Minutos más tarde, debió entrar nuevamente el auto de Seguridad por un fuerte contacto entre Valtteri Bottas (Mercedes) y George Russell (Williams) y ambos autos quedaron fuera de carrera mientras que los restos esparcidos por la pista requirieron que ondeara la bandera roja en Imola.

En el reinicio, los diez primeros que irían por el triunfo eran Verstappen, Leclerc, Lando Norris (McLaren), y más atrás Sainz, Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Hamilton y Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

El actual campeón logró una remontada para llegar al segundo puesto mientras que la victoria quedó en manos de Verstappen y Norris completó el podio y Hamilton obtuvo un punto extra por haber realizado la vuelta más veloz, por lo cual lidera el campeonato con 44 unidades.

Your browser does not support the video element.

Reseña de la carrera. Canal 26.