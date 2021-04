Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense. Foto: NA.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó esta tarde que "si algún colegio de la Provincia decide no acatar las medidas, será sancionado", y destacó que "el pueblo ha acatado las nuevas medidas perfectamente".

"Nosotros no podemos permitir que no se cumpla el decreto. Si algún colegio de la Provincia decide no acatar las medidas, será sancionado como corresponde y dice la ley", resaltó Bianco.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete precisó que "el pueblo bonaerense ha acatado las nuevas medidas perfectamente", pero consideró que es "muy difícil cuando se quiere hacer política con un tema tan delicado como la pandemia o la vacuna".

El anuncio se dio luego de que en hora de la noche del domingo se supiera que la Justicia porteña falló a favor de la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires desde este lunes.

La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hará efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso.

La medida, podría derivar en pedidos similares en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, aclaró que "la gran mayoría de los intendentes de Juntos por el Cambio están en contacto permanente" con el gobierno bonaerense, y subrayó: "Están trabajando con nosotros. Inclusive, hay intendentes de Juntos por el Cambio del interior que están evaluando la posibilidad de pasar a fase 2".

"Ayer estuve hablando con varios de esos intendentes, en donde la situación sanitaria en algunos distritos es complicada y están evaluando la posibilidad de pedir voluntariamente un pase a fase 2", advirtió Bianco.

En ese sentido, aclaró que "no hay un colectivo de intendentes de Juntos por el Cambio" que estén en contra de las restricciones nocturnas que dictó el presidente Alberto Fernández.

"Me parece que hay un par de intendentes que, al igual que lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, han tomado la decisión de hacer política con la pandemia. Me parece una decisión poco feliz", apuntó.

Además, recordó que días atrás el equipo de trabajo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a Casa Rosada para consensuar junto a Nación y Provincia las nuevas restricciones, pero "al mismo tiempo el jefe de Gobierno estaba con la Mesa Nacional de Cambiemos firmando un comunicado que decía que no hay que poner más restricciones".

"La verdad que es muy difícil así. Es muy difícil cuando se quiere hacer política con un tema tan delicado como es la pandemia en general o la vacuna", concluyó.