Clases presenciales en CABA tras el fallo de la justicia



La Justicia porteña habilitó este domingo la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad, en un duro golpe para el gobierno nacional, los gremios docentes convocaron este lunes a un paro en rechazo a la medida. Las escuelas van a estar abiertas, dijo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En su primera reacción ante el fallo judicial, el presidente Alberto Fernández cuestionó el accionar judicial y dijo que “lo que hicieron es un estrago jurídico”. El domingo por la noche la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, se expidió de forma unánime a favor de los amparos presentados por dos organizaciones civiles para que haya clases presenciales en el distrito porteño.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está obligado a mantener las escuelas abiertas a partir del lunes. El Poder Ejecutivo nacional no puede recusar, por no formar parte del caso. La decisión alcanza a 2359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos. Sin embargo, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, admitió que algunos colegios de la Ciudad podrían decidir retomar las clases recién el martes ya que habían preparado un esquema de virtualidad para este lunes que necesita reacomodarse. En contraste, escuelas del conurbano amenazan con abrir sus puertas en desafío a la medida oficial, mientras que intendentes del interior bonaerense le pidieron a la gobernación sumarse a las restricciones y aplicar clases virtuales.

El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció que la presencialidad se dará en los niveles inicial, primario y secundario, pero no en el terciario. “Si bien vamos a continuar con la presencialidad de toda la educación obligatoria -es decir, nivel inicial primaria y secundaria- la no obligatoria, como las escuelas terciarias y los Centros de Formación Profesional van a funcionar de manera virtual”, explicó. “Esto representa 110.000 personas menos yendo a clase y por lo tanto circulando por la Ciudad y usando el transporte público. Son estudiantes adultos, con autonomía y en quienes el impacto de la virtualidad ha sido menor que en los más chicos. Y además son quienes más usan el transporte público”, indicó.

Rodríguez Larreta dijo que este lunes “las escuelas van a estar abiertas” y reiteró que se mantendrán los horarios escalonados de ingreso. “

"Los estudiantes del secundario van a entrar entre las 7.30 y las 8.30, en diferentes turnos dependiendo de la organización particular de cada escuela. Y a partir de las 8.30 los alumnos de primaria y educación inicial”, aseveró.

Durante la noche del domingo, muchas escuelas comenzaron a mandar comunicaciones oficiales para explicar a padres y alumnos cómo será el ingreso a las aulas el lunes. Sin embargo, aún no está definido el protocolo en la totalidad de los establecimientos. Por caso, los colegios que responden a la UBA (Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini) ya adelantaron que continuarán en modalidad virtual.