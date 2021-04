Controles por circulación en pandemia. Foto: NA.

La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic llamó a respetar las medidas que dispuso el presidente Alberto Fernández mediante un DNU en medio de la pandemia de coronavirus a la vez que confirmó que el acatamiento a las restricciones durante el fin de semana fue de "un 50 por ciento".

La funcionaria, además, consideró que este lunes es "un día complejo" para el transito ante la negativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cumplir con la interrupción de clases presenciales en el AMBA en las próximas dos semanas.

La titular de la cartera de Seguridad confirmó que, según datos del transporte, "en las autopistas bajó la circulación respecto del viernes de Semana Santa y de marzo, aproximadamente en un 50 por ciento entre las 20.00 y las 6.00".

Al respecto, manifestó que "esto demuestra en datos duros un alto nivel acatamiento" en diálogo con el programa Ruleta Rusa que conduce Nancy Pazos, por la Radio Rock and Pop. La ministra evaluó los primeros tres días del acatamiento de las restricciones vigentes desde el pasado viernes, tras destacar que las fuerzas de seguridad a su cargo hacen controles del transporte de colectivos en 10 puntos del AMBA.

"Es muy claro que la decisión del Presidente de tomar medidas de shock durante dos semanas es para salvar vidas. Hay infinidades de historias de gente que no consigue camas", dijo. "El Presidente toma medidas y lo hace para salvar vidas. Hay gente que no consigue camas", indicó, a la vez que dijo que "no se entiende esta obstinación para levantar la presencialidad dos semanas que son 10 días", por parte del Jefe de Gobierno de Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Además manifestó: "El control de los colectivos en la Ciudad lo hace la Policía de la Ciudad, se verá qué temperamento adopta, el criterio es siempre el cuidado, que la gente evite la circulación". Frederic, además sostuvo que "el problema es cuando hay una posición con algunas evidencias claras como que la circulación aumentó el 25 por ciento desde el inicio de clases".

También expresó que lamenta lo que "está pasando sobre todo por el impacto que tendrá en la gente y los niños" por no acatar la medida que "no tiene consecuencias graves para los chicos".

La ministra dio los primeros resultados sobre el acatamiento a la restricciones de circulación al recordar que: "El viernes y sábado noche recorrí por tierra varios controles, lo que se observa una merma significativa de vehículos".

Sobre la situación ocurrida en el Puente Pueyrredón con una mamá y sus hijos, dijo: "Desplazamos al oficial a cargo, fueron prefectos y ese viernes cambiamos el dispositivo. Para no dejar esperar a la gente que estaba en el colectivo, bajaron a una mujer con sus hijos. Grave error, enseguida hablé con el prefecto nacional y quedó aclarado para todos los controles".