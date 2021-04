Discurso de Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló en teleconferencia este lunes con el presidente Alberto Fernández y una vez más se mostró muy crítico con la medida judicial que habilitó las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Con este marco, Kicillof tildó de “repugnante” el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña que avaló el retorno a la presencialidad en las aulas, criticó el actuar de la administración de la Ciudad y deslizó una utilización política detrás de las cuestiones sanitarias por parte de la oposición.

“Recurrir a la Justicia y cuando está fuera de jurisdicción es la peor de las respuestas”, dijo Kicillof.

Y continuó: “Me parece repugnante que, de nuevo y de manera injusta, inadecuada y fuera de derecho se use a la Justicia para perjudicar a los que tienen que ser cuidados”.

Así mismo, Kicillof sostuvo que “quienes manipulan la Justicia para que los beneficie políticamente” deberán hacerse responsables de lo acontecido. “Esto es absolutamente inaceptable. La Provincia no va a dejar que ocurra”, manifestó Kicillof, y dijo: “Preferimos ser antipáticos con algunos, que ser absolutamente irresponsables y hacer política con la vida y la muerte”.

Finalmente, también hizo mención a la causa del dólar futuro -en la que quedó sobreseído este mes- para volver sobre la teoría del lawfare que, según comentó, “no afecta solo a los funcionarios, sino principalmente a la sociedad y a la gente”. Relacionándolo con la decisión judicial de ayer, manifestó: “Se usa para impedir que un decreto de necesidad y urgencia cuide a quienes tiene que cuidar”.

Teleconferencia del gobernador bonaerense. Canal 26.