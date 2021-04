El fútbol internacional envuelto en polémica.

El domingo 18 de abril se filtró la noticia de la creación de una Superliga de Europa que reúne a 12 de los equipos más importantes: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Inter, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Todo, al parecer, a espaldas de la UEFA que amenaza con sanciones durísimas a estos clubes y a sus jugadores.

La realidad es que hace mucho tiempo se empezó a rumorear sobre la posibilidad de este nuevo formato ante el intento fallido de cambiar el formato de Champions League y de cómo se determinan las clasificaciones mediante las ligas domésticas.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, impulsor del proyecto.

Acá hay que entender algo primordial y es que el objetivo principal lejos está de ser lo deportivo, hace tiempo que el principal impulsor del fútbol hoy es el dinero. En las últimas horas se conoció que el banco JP Morgan será quien financie un proyecto millonario que les dará a los equipos ingresos hasta tres veces más que los que recibían por jugar Liga de Campeones.

Pero más allá de los beneficios económicos, ¿qué pasará con los jugadores y las ligas locales? UEFA dio a entender que los futbolistas que disputen esta nueva competición, que posiblemente empiece en agosto, no podrán jugar con sus selecciones y por ende quedarán fuera del Mundial de Qatar 2022. Aún nada oficial, pero es la primera medida que se espera para intentar frenar un proyecto que parece seguirá adelante.

Los equipos que confirmaron su participación.

Los más perjudicados serán las ligas de Inglaterra, España e Italia que perderían a sus competidores más importantes. ¿Se imaginan ahora una Premier League donde el clásico más importante pase a ser West Ham vs. Crystal Palace? Un golpe durísimo a una liga que es famosa a nivel mundial por su competitividad y que está a nada de perderla.

Protestas de hinchas del Liverpool.

Un hincha de Arsenal se manifesta contra la creación de la Superliga.

En caso de que los 12 equipos fundadores de este formato se les permita continuar en sus ligas, ¿qué tanto perderá en términos de competitividad? Esta Superliga está pensada para disputarse todas las semanas lo que haría que los clubes la prioricen por sobre partidos del fin de semana ante un rival de Premier, La Liga o Serie A. Lentamente estas ligas comenzarán a perder interés de espectadores ya que el nivel de los partidos decaerá.

Otro dato que se suma a la polémica es el hecho de que en esta nueva competición no habrá “descensos” y los equipos competirán cada año a pesar de una mala temporada. Es como si los clubes entran en un círculo sin fin donde la competitividad y merecimientos desaparecen.

En las afueras de Old Trafford, hinchas del United se manifestaron contra este nuevo formato.

Ahora no está claro hasta dónde avanzará el proyecto porque no sólo los organismos del fútbol intentan frenar esta idea, también los hinchas han empezado a manifestarse en contra de un formato que parece que no tiene ni vencedores ni vencidos. Los únicos beneficiarios son los millonarios dueños de clubes que han logrado alzarse con un poder que no les pertenece.

El hincha recibe esta noticia golpeado, golpeado porque hace más de un año que debe disfrutar de partidos desde su casa y sin posibilidad alguna de volver al estadio, teniéndose que conformar con pagar un servicio para poder disfrutar de su equipo.

La Superliga europea está en marcha, al menos en papeles, muchas incógnitas por resolverse y una disputa clara: UEFA vs. los clubes que han firmado por formar parte. Lo único seguro es que el más perjudicado será nuevamente el hincha que deberá presenciar una feroz pelea entre hombres de negocios que sólo priorizarán su chequera y usarán de excusa el “bienestar del fútbol”. Ahora queda saber si el amante del fútbol se rebelará y luchará por lo que le pertenece: el derecho a disfrutar de su club.