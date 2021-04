Clases presenciales con protocolo.

En medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y el porteño por la presencialidad de las clases, la justicia porteña determinó hoy que las escuelas no podrán computar como inasistencias a aquellos alumnos que no concurran a las aulas hasta tanto se conozca la decisión de la Corte Suprema, y además exigió que se garantice la enseñanza virtual durante ese período.

Este nuevo fallo, dispuesto por el juez de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Scheibler, se produjo luego de que la Cámara de Apelaciones porteña hiciera lugar a una medida cautelar presentada por dos organizaciones no gubernamentales que pedían dejar sin efecto el decreto que suspendía por dos semanas las clases presenciales.

La resolución obliga a los colegios a abstenerse de "computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos". En el mismo fallo, se exige adoptar medidas para garantizar la escolaridad virtual y que no haya discriminación entre los alumnos que concurren presencialmente a las clases y aquellos que no.

"Todo ello hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021 o hasta el cumplimiento el plazo dispuesto en dicho artículo, lo que ocurra primero", detallaron.

La nueva resolución complejiza aún más el panorama, ya que obliga a las instituciones educativas a duplicar los esfuerzos para dar respuesta no solamente a la logística de clases presenciales sino también a la enseñanza virtual.

De todos modos, se espera que en pocos días la Corte Suprema, que se declaró competente en el caso, llegue a una determinación que ponga orden a este escenario confuso. El domingo por la noche, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, celebró el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña y garantizó que este lunes las aulas estarían abiertas.