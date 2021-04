Video Viral de una gata defendiendo a su pequeño gatito.

Un video se viralizó porque deja de manifiesto hasta dónde puede llegar el amor de una madre felina. El instinto maternal hizo que una gata enfrentara a tres perros para poner a salvo a su cría.

El acontecimiento sucedió en Turquía, en un mercado de la localidad de Adana. La cámara de seguridad del local registró toda la conmovedora escena. Tres perros acorralan a un gatito indefenso, que va retrocediendo para intentar ponerse a salvo.

Cuando la situación parece insostenible, porque el gato ya no tiene escapatoria, aparece, como un superhéroe de una revista de cómics, la mamá, que defiende a su hijo con garras y dientes, literalmente. La gata corre hacia los tres perros sin titubear, y los enfrenta con toda su furia. Y no sólo los muerde y araña, sino que cuando los canes deciden alejarse y dejar al cachorrito y a su madre en paz, ella los sigue amenazante, como para dejar en claro que no se deben volver a acercar a ellos.

A pesar de la desigualdad de las fuerzas, porque la gatita era de la mitad de tamaño que cualquiera de los perros, la felina sacó todo su arsenal de amedrentamiento y logró asustar a los canes lo suficiente como para que decidieran abandonar el ataque.