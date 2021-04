Susana Giménez se va a dar la vacuna contra el coronavirus en Uruguay.

Su hermano Patricio Giménez contó que los dos están aguardando el turno para vacunarse contra el covid del otro lado del Río de la Plata.

El músico admitió desde el país vecino, donde vive con la conductora, que “yo estoy a la espera que la app nos indique cuándo y dónde vacunarme“.

“Ella está esperando que la aplicación le diga dónde y cuándo hacerlo“, dijo Patricio sobre Susana en una entrevista

Noticias relacionadas

Giménez reflexionó sobre su estadía que “Uruguay fue siempre mi lugar de vacaciones. Era mi Disneylandia. Son lugares intensos. Mi papá viajaba muchísimo. Las vacaciones antes eran más largas. Enero entero estábamos con él. Era una cosa importante. Te puedo señalar casas que hemos alquilado y son mis casas de la infancia. Me quedan muy grabados esos momentos”.

"No creo mucho en las fronteras. No creo en tener que sacar un papel para poder pasar a Bolivia o a Chile. Siempre soñé con vivir en un lugar tranquilo y uno de los destinos es Uruguay", admitió el músico.

Patricio contó sobre su radicación en Punta del Este que "las cosas han forzado las situaciones. Quiero poder tener la posibilidad de quedarme y vivir lo más suelto posible”.

“El corazón de Patricio está bien. A mi mucho de mi vida privada no me gusta hablar ni para decir que si ni para decir que no. Pero me encuentro en un momento de sobrellevar cosas”, cerró Giménez.