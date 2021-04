Daniel Gollán en EXCLUSIVA con Canal 26.

Mientras la Argentina es atravesada por el avance de la segunda ola de coronavirus y mientras siguen en aumento los casos de contagio y fallecimientos, Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, estuvo presente este martes en Tecnópolis, para seguir de cerca la instalación de un centro de vacunación.

"Los casos vienen aumentando muy rápido, pero -si se quiere- hay una buena noticia, y es que estaríamos empezando a ver una desaceleración del contagio", dijo Gollán.

Y continuaba: "Los casos siguen aumentando, pero se va notando una desaceleración".

En el mismo sentido, Gollán manifestó ante las cámaras de Canal 26 que "el otro dato interesante es que también se advierte algo menos de demanda en los hospitales, como también una baja de los llamados de la gente al 148".

Así se refirió a un esperado respiro para el sistema sanitario provincial.

Habló Daniel Gollán. Canal 26.

También sostuvo el ministro de Salud bonaerense: "Si seguimos cumpliendo bien todas las normas y vacunamos, probablemente tengamos la chance de controlar esta nueva ola".

Así mismo, habló sobre sus actividades de este martes: "Estamos en Tecnóplis inaugurando uno de los 660 nuevos vacunatorios, que deben ser grandes -como este- para cumplir con las necesidades de distanciamiento, para que la gente esté bien espaciada, bien aireados y al aire libre".

"Los espacios donde se vacuna la gente aquí, son enormes", destacó.

Al respecto, agregó: "Estos controles no se pueden hacer en los otros centros de testeos de la Provincia de Buenos Aires, que deben ser usados para estudios de cepas".

Finalmente, dijo ante Canal 26: "Lo importante es no tomar decisiones tardías".

