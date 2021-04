Calu Rivero se metió en el escándalo de Érica Rivas y Casados con Hijos.

Calu Rivero realizó una contundente defensa de Érica Rivas, quien retomó el tema de su abrupta salida de Casados con Hijos y culpó a la producción y a Guillermo Francella de tratarla de ‘feminazi'.

"Las mujeres no son silenciosas por naturaleza; han sido silenciadas. No carecen de voz; sus palabras son mal recibidas. Yo Te escucho Mujer @e.r.i.c.a.r.i.v.a.s", escribió Dignity -como Calu se hace llamar desde 2019- en su cuenta de Instagram junto a una foto de Érica Rivas metida en su mítico papel de Relatos Salvajes, la película de antología de 2014 escrita y dirigida por Damián Szifron, donde interpreta a Romina. La actriz respondió el gesto de apoyo de su colega y le puso junto a dos corazones violetas: "Y yo".

El escándalo de Érica Rivas con Casados con Hijos

Si bien Rivas ya había manifestado anteriormente su enojo por su desvinculación de la obra teatral Casados con Hijos, en los últimos días, la actriz destrozó a Guillermo Francella y a los guionistas Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, en una nota.

“Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado. Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres”, declaró Erica. Sin embargo, en Intrusos Rodrigo Lussich afirmó que el correo electrónico que se filtró no fue divulgado por un hombre, sino por una mujer.

"Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada (...). Me decían, bueno, 'no te preocupes que nos ponemos el pañuelo'. Pero es mucho más que eso...", agregó Rivas, haciendo referencia a Guillermo Francella, quien en la obra, además de ser el protagonista, se desempeñaba como director.

Rivas recordó que en ese momento le dijo al actor: "Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más”.

Conocidas las palabras de la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la sitcom, Paula Varela indicó en Intrusos que había recibido un mensaje de una de las personas que habían estado ligadas a la producción de Casados con Hijos. "Tengo la palabra de la otra parte y lo único que te digo es que niegan esa palabra, dicen que jamás salió de ellos”, reveló la periodista con respecto al término feminazi y sobre el entorno de la producción de la obra, la cual quedó suspendida por el contexto sanitario del país.