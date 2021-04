Vacuna Sputnik v contra coronavirus. Foto: NA.

La vacuna contra el coronavirus Sputnik V comenzó a ser producida en la Argentina mediante un acuerdo entre un laboratorio privado y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), y se espera que la fabricación a gran escala en el país arranque en junio próximo.

"Laboratorios Richmond lanzó la producción de la Sputnik V en la Argentina, el primer país de América Latina en fabricar la vacuna", informó la cuenta oficial del desarrollo del Centro Nacional de Microbiología y Epidemiología Nikolay Gamaleya.

Junto al anuncio, se publicó un video con las primeras dosis producidas en el país.

"Estamos muy contentos por la posibilidad de producir la vacuna Sputnik V en la Argentina. Ya estamos protegiendo a una parte importante de nuestra población con esta vacuna y está dando excelentes resultados", remarcó el presidente Alberto Fernández.

Y agregó: "Será una gran oportunidad para avanzar en la lucha contra la pandemia, no sólo en la Argentina, sino también en Latinoamérica".

Según se informó en un comunicado oficial, la producción a gran escala de la vacuna en Argentina comenzará en junio próximo.

El RDIF y sus asociados facilitaron la transferencia de tecnología para la planta de Laboratorios Richmond: el primer lote será enviado al Centro Gamaleya para "un control de calidad".

Si el control de calidad supervisado por el Instituto Gamaleya diera bien, se comenzaría a avanzar con todos los siguientes pasos para importar a Argentina el antígeno y escalar el formulado para acelerar la velocidad con que el país contará con dosis de Sputnik V.

Producción de vacunas en Argentina.

En Casa Rosada aclararon que los pasos que restan concretarse "son muy complejos y desafiantes" pero ratificaron el gran avance que se realizó hasta ahora.

En cuanto a plazos para contar con la vacuna Sputnik V en Argentina, en el Gobierno indicaron que "hay que ser muy prudentes porque es un proceso biológico que puede tener demoras y algunas dificultades hasta alcanzar los niveles óptimos".

El CEO del RDIF, Kirill Dmitriev, destacó que "la Argentina fue el primer país de Latinoamérica en aprobar la Sputnik V y en aplicarla a la población".

"Hoy estamos felices de anunciar que la Argentina se convierte en el primer país de la región en lanzar la producción de la vacuna. Sputnik V está aprobada en más de diez países de América Latina y Central y la producción en la Argentina ayudará a facilitar el envío a otros socios de la región", celebró el funcionario ruso.

Por su parte, el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, señaló: "Estamos orgullosos de tener el apoyo del RDIF, que ha confiado en nuestra plataforma técnica y científica para producir la vacuna Sputnik V en la Argentina".

"Celebramos este reconocimiento que será recompensado con trabajo, compromiso y profesionalismo, para facilitar la disponibilidad de la vacuna en el menor tiempo posible para la Argentina y la región", enfatizó.