Belén Tavella y Lourdes Hartkopf - Vela

La vela es una de las disciplinas que más medallas entregó a la Argentina en los Juegos Olímpicos y se ubica como base de representantes nacionales para Tokio 2020.

Uno de los barcos que saldrá a las aguas niponas está integrado por Belén Tavella y Lourdes Hartkopf, quienes, en su debut olímpico, buscarán sumar experiencia y resultados en la Clase 470.

Dicha clase le dio a la Argentina dos medallas olímpicas (Javier Conte y Juan De la Fuente en Sidney 2000 y Juan De la Fuente y Lucas Calabrese en Londres 2012) y consiste en un monotipo de orza con tres velas.

Tras haber conseguido el boleto a Tokio al coronarse en el Sudamericano de 470 en Mar del Plata en febrero del 2020, Belén y Lourdes coinciden en que no sienten ansiedad de cara al gran evento: “Quedan menos de 100 días para los Juegos y estamos aprovechando al máximo cada día, poniendo la mira en entrenar en el tiempo que nos queda. La suspensión de un año nos vino bien porque nos dio más tiempo para seguir preparándonos. Ojalá fuera más para llegar mejor preparadas pero estamos tratando de sacar lo mejor en estas últimas semanas”.

En cuanto a la preparación, la dupla analiza su paso por el Viejo Continente: “Vinimos a Portugal a correr el Mundial y ahora tenemos el Europeo a principios de mayo. No quedamos conformes con los resultados que tuvimos pero sí con la experiencia y todo el aprendizaje que nos dio el viaje. En esta campaña tuvimos muy pocas competencias internacionales: sólo pudimos correr el Mundial del 2019 con toda la flota. Entonces, toda la experiencia que estamos ganando y la posibilidad de correr regatas con la flota que va a estar en los Juegos es muy valiosa y muy necesaria”.

Todos los deportistas vinculados a la vela coinciden en la importancia de conocer la cancha donde se realizará la competencia. Ante esto, Tavella y Hartkopf comentan cómo lo viven a la distancia y en plena pandemia: “Nuestro plan era ir a Japón a principios de junio para tener bastante tiempo para acostumbrarnos a las condiciones del lugar. Lamentablemente, por el coronavirus, no vamos a poder ir hasta que no abra la Villa Olímpica el 14 de julio, lo cual no es bueno, pero tenemos la experiencia de haber corrido un Mundial donde se van a desarrollar los Juegos y un poco la conocemos. La realidad es que casi todos los países van a estar en la misma condición que nosotras. Ahora estamos replanificando para ver cómo podemos aprovechar este tiempo en Europa y seguir navegando con la flota”.

Estar dentro del evento deportivo más importante es un privilegio para pocos. La bonaerense y la posadeña serán parte y analizan sus objetivos de cara a Tokio 2020: “De todos los representantes de vela, somos el equipo más nuevo y el que menos experiencia tiene, así que vamos sin pensar en esa presión que puedan tener otros deportistas de la disciplina. Tenemos muchas ganas de vivir el evento en sí, que creo que va a ser increíble y es algo que soñamos hace mucho tiempo y que esperamos poder disfrutar al máximo. Por otro lado, en cuanto al campeonato, tenemos muy pocas regatas internacionales y hoy no estamos en condiciones de buscar muchos resultados”.

Para cerrar el diálogo con Diario 26, las representantes argentinas comentaron lo que se siente representar al país en una competencia internacional: “Siempre es un orgullo, una responsabilidad y una emoción muy grande. Nos emociona mucho ver nuestra bandera pegada en nuestra vela y nos motiva a hacer lo mejor que podemos”.

*Por Matías Greisert

Tw: @MatíasGreisert