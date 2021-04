La enfermerá aseguró usar la misma aguja para diferentes pacientes.



Hace pocas horas comenzó a circular en las redes un video que generó indignación donde se ve a una enfermera haciendo una aterradora confesión. Según ella misma admite, mientras le aplica la vacuna a un anciano, utiliza la misma aguja para varias aplicaciones.

El video fue grabado en el municipio de Altamira, en Pará, Brasil, en un vacunatorio, justo cuando la enfermera en cuestión inyecta a un adulto mayor con la vacuna y vuelve a introducir la jeringa con la misma aguja varias veces en un frasco.

“Esta aguja hace diez agujeros, ¿entiendes?”, le dice la mujer al hombre a quien está inoculando, que le cuestiona el motivo de esta práctica tan poco higiénica. “Es la norma aquí, no podemos estar cambiando de aguja”, le explicó la mujer. La grabación se hizo viral rápidamente en las redes sociales, donde fue criticada por los usuarios. Y si bien el municipio de Altamira confirmó la autenticidad del video, también negó que se reutilice la misma aguja durante el proceso de vacunación.

Ravox 🇧🇷🇮🇱 (@ravoxbrasil) tweetou: Brasil, vem aqui rapidinho...



como fosse seu pai ou avô.



E aí, quando vamos para #FicarAteResolver ? pic.twitter.com/TQLnFnqNva



Técnica de saúde aplica vachina com agulha USADA!!!!!! Imagine se tiver contaminada com hepatite ou com HIV/AIDS?

Noticias relacionadas